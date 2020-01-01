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القدس: تسجيل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 48 ساعة

الأحد 05 يوليو 2020 06:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس: تسجيل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 48 ساعة


القدس المحتلة / سما /

 أكد علي الجبريني عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس، اليوم الأحد، تسجيل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأضاف الجبريني أن إجمالي عدد الإصابات في المدينة ارتفع الى 419 إصابة منذ أوائل شهر حزيران الماضي من بينها 12 إصابة في المستشفيات منها 3 في حالة الخطر.

ولفت الجبريني عناية المقدسيين أن نقطة فحص الكورونا المتنقلة ستعمل اليوم حتى العاشرة مساء في الشيخ جراح مقابل القنصلية البريطانية، مؤكدًا أنه يمكن توجه المواطنين إلى هناك مباشرة مزودين بتحويلة من طبيب العائلة بعد الحصول على رسالة تأكيدية.

وناشد الجبريني المواطنين بمواصلة الالتزام بتعليمات الصحة وقواعدها الرئيسية الثلاث : ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي ومواصلة التعقيم.

#القدس #فيروس كورونا

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