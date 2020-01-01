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السعودية: تمديد صلاحية الإقامة للوافدين لثلاثة أشهر بدون مقابل

الأحد 05 يوليو 2020 05:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية: تمديد صلاحية الإقامة للوافدين لثلاثة أشهر بدون مقابل


الرياض /سما/

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، موافقة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على تمديد عدد من المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامة للوافدين في سبيل تخفيف آثار جائحة كورونا على مؤسسات القطاع الخاص والأفراد.

وقال مصدر مسؤول في الداخلية السعودية إن الموافقة صدرت على تمديد عدد من المبادرات المتعلقة بالإقامة والتأشيرات لتخفيف آثار جائحة كورونا على منشآت القطاع الخاص وقد شملت ما يلي:

تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين، دون مقابل.

تمديد صلاحية الإقامة المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة 3 أشهر دون مقابل.

تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة للوافدين التي لم تستغل، وذلك خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة 3 أشهر دون مقابل.

تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة لجميع الوافدين الموجودين خارج المملكة، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة 3 أشهر دون مقابل.

تمديد صلاحية مدة الإقامة للوافدين الموجودين داخل المملكة والقادمين بتأشيرة زيارة والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة 3 أشهر دون مقابل.

وأكد المصدر أن الاستثناءات المذكورة تخضع المتابعة المستمرة والتغيير وفق ما تقتضيه الحاجة، حسبما نص عليه الأمر الملكي.

"CNN"

#السعودية #الملك سلمان #الإقامة للوافدين #تاشيرات السعودية #كورونا

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