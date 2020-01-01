الشرطة تغلق 66 محل تجاري لعدم إلتزام أصحابها بحالة الطوارئ في جنين والخليل

جنين / سما /

أغلقت الشرطة اليوم 36 محل تجاري و ذلك لعدم إلتزام أصحابها بحالة الطوارئ في جنين

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة ، انه خلال قيام دوريات الشرطة بعمل جولات تفقدية في المدينة وريف المحافظة والحواجز التي تهدف لمنع حركة وتنقل المواطنين في المدينة، تنفيذاً لقانون الطوارئ وعدم خروج المواطنين من منازلهم إلا في حالات الضرورة ، فقد تم إغلاق 36 من المحال التجارية لمخالفتهم حالة الطوارئ والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

من جهته دعا مدير شرطة المحافظة العميد عزام جبارة المواطنين الالتزام بالقرارات الصادرة والبقاء بالمنازل وعدم الخروج منها إلا في حالات الضرورة القصوى, كما دعا أصحاب المحال التي سمح لها بالعمل خلال هذه الفترة بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية ووسائل السلامة التي من شأنها الحفاظ على سلامتهم ووقايتهم من مخاطر هذا الفيروس وعدم انتشاره.

في سياق متصل، قامت الشرطة والأجهزة الأمنية اليوم ،بإغلاق 30 محل تجاري لعدم التزامهم بإجراءات السلامة في عدة مناطق بمحافظة الخليل .

وذكرت إدارة ادارة لعلاقات العامة والاعلام بالشرطة “ بأنه وخلال عمل دوريات جهاز الشرطة والأجهزة الأمنية في ارجاء محافظة الخليل من اجل التأكد من إجراءات السلامة العامة والوقائية من فايروس كورونا المتبعة من قبل المواطنين وأصحاب المحال التجارية , فقد تم اغلاق 30 محل تجاري في انحاء المحافظة لعدم التزامهم بوسائل الحماية " .

وأضافت , بانه وخلال هذه المتابعة على المنشآت التجارية المصرح لها بالعمل , تم ضبط 30 محل تجاري غير ملتزم بإجراءات السلامة داخل هذه المنشآت وبين العاملين فيها , حيث تم اغلاقها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم .

وأكدت الشرطة ان هذه الجولات تأتي ضمن خطة المؤسسة الشرطية الهادفة للتعامل مع الظروف الصحية الطارئة التي تمر بها البلاد وتنفيذا لقرارات القيادة الفلسطينية الهادفة لمكافحة انتشار مرض فايروس كورونا وحفاظا على سلامة أبناء شعبنا