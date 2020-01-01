ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا في البلدات الفلسطينية بأراضي الـ48

القدس المحتلة / سما /

شهدت البلدات الفلسطينية بأراضي الـ48، ارتفاعا في حالات الاصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وفي ما يلي أعداد المُصابين والمتعافين بالفيروس في عدد من البلدات الفلسطينية، لغاية صباح اليوم الأحد.

رهط: المصابون 335، المتعافون 114.

عرعرة النقب: المصابون 282، المتعافون 72.

حورة: المصابون 222، المتعافون 183.

دير الأسد: المصابون 153، المتعافون 150.

أم الفحم: المصابون 138، المتعافون 83.

باقة الغربية: المصابون 134، المتعافون 25.

الطيبة: المصابون 79، المتعافون 50.

جت المثلث: المصابون 54، المتعافون 26.

اللقية: المصابون 27، المتعافون 11.

عرعرة المثلث: المصابون 26، المتعافون 6.

جلجولية: المصابون 25، المتعافون 13.

طلعة عارة: المصابون 26، المتعافون 10.

كفر قرع: المصابون 54، المتعافون 14.

البعنة: المصابون 43، المتعافون 33.

شفاعمرو: المصابون 24، المتعافون 7.

جسر الزرقاء: المصابون 49، المتعافون 42.

الفريديس: المصابون 16، المتعافون 15.

دبورية: المصابون 34، المتعافون 32.

الناصرة: المصابون 38، المتعافون 21.

طمرة: المصابون 36، المتعافون 22.

كفر قاسم: المصابون 125، المتعافون 19.

سخنين: المصابون 20، المتعافون 17.

كفر كنا: المصابون 18، المتعافون 15.

نحف: المصابون 25، المتعافون 11.

قلنسوة: المصابون 25، المتعافون 12.

مجد الكروم: المصابون 32، المتعافون 20.

الطيرة: المصابون 48، المتعافون 7.

كسيفة: المصابون 42، المتعافون 13