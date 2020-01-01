ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا في البلدات الفلسطينية بأراضي الـ48

شهدت البلدات الفلسطينية بأراضي الـ48، ارتفاعا في حالات الاصابة بفيروس "كورونا" المستجد.
وفي ما يلي أعداد المُصابين والمتعافين بالفيروس في عدد من البلدات الفلسطينية، لغاية صباح اليوم الأحد.
رهط: المصابون 335، المتعافون 114.
عرعرة النقب: المصابون 282، المتعافون 72.
حورة: المصابون 222، المتعافون 183.
دير الأسد: المصابون 153، المتعافون 150.
أم الفحم: المصابون 138، المتعافون 83.
باقة الغربية: المصابون 134، المتعافون 25.
الطيبة: المصابون 79، المتعافون 50.
جت المثلث: المصابون 54، المتعافون 26.
اللقية: المصابون 27، المتعافون 11.
عرعرة المثلث: المصابون 26، المتعافون 6.
جلجولية: المصابون 25، المتعافون 13.
طلعة عارة: المصابون 26، المتعافون 10.
كفر قرع: المصابون 54، المتعافون 14.
البعنة: المصابون 43، المتعافون 33.
شفاعمرو: المصابون 24، المتعافون 7.
جسر الزرقاء: المصابون 49، المتعافون 42.
الفريديس: المصابون 16، المتعافون 15.
دبورية: المصابون 34، المتعافون 32.
الناصرة: المصابون 38، المتعافون 21.
طمرة: المصابون 36، المتعافون 22.
كفر قاسم: المصابون 125، المتعافون 19.
سخنين: المصابون 20، المتعافون 17.
كفر كنا: المصابون 18، المتعافون 15.
نحف: المصابون 25، المتعافون 11.
قلنسوة: المصابون 25، المتعافون 12.
مجد الكروم: المصابون 32، المتعافون 20.
الطيرة: المصابون 48، المتعافون 7.
كسيفة: المصابون 42، المتعافون 13