  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأسيران شحادة وغنيمات يواصلان إضرابهما عن الطعام

الأحد 05 يوليو 2020 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسيران شحادة وغنيمات يواصلان إضرابهما عن الطعام


رام الله / سما /

 يواصل الأسيران عدي شحادة من مخيم الدهيشة في بيت لحم، وفادي غنيمات من بلدة صوريف في الخليل، إضرابهما المفتوح عن الطعام، رفضاً لاعتقالهما الإداري.

وقال نادي الأسير، في بيان صحفي اليوم الاحد، إن الأسير شحادة مضرب عن الطعام منذ (13) يوماً، والأسير غنيمات منذ (12) يوماً، ووفقاً لآخر المعلومات المتوفرة، فإنهما يقبعان في سجن "عوفر".

الأسير شحادة (24 عاماً)، اعتقل بتاريخ 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، وهو الاعتقال الثاني له، وصدر بحقه أمري اعتقال إداري مدتهما أربعة شهور.

الأسير غنيمات (40 عاماً)، معتقل منذ 28 أيلول/ سبتمبر 2019، وهو الاعتقال الخامس له، وقد صدر بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري، وكان من المفترض أن قراراً جوهرياً صدر بحقه بعد الأمر الثاني بحيث يتم الإفراج عنه عقب انتهائه، إلا أن الاحتلال أصدر بحقه أمرا رابعا، علماً أنه أب لأربع بنات، وهن (مريم، ويقين، ومها، وريم)، وهو نجل الأسير إبراهيم عبد الله غنيمات، المحكوم بالسجن المؤبد المكرر مرتين.

#اسرى #اضراب عن الطعام

الأكثر قراءة اليوم

قلق إسرائيلي من التدريبات العسكرية الفائقة التي يخضع لها فلسطينيون في روسيا

يديعوت : الكشف عن وثيقة سرية لعقوبات أوروبية محتملة ضد إسرائيل بسبب "الضم" وهي كالتالي ..

العثور على جثة مواطن متوفى منذ 3 أيام داخل منزله في خانيونس جنوب القطاع

اتحاد المقاولين: اعتقال النقيب كحيل مرفوض وعلى حكومة غزة تسديد ما عليها

رئيس الكنيست السابق يكشف: ترامب هو من أوقف الضم.. لهذا السببب!

وفاة الفنانة رجاء الجداوي بعد معاناة مع فيروس كورونا

البنك الإسلامي الفلسطيني يصدر بيانًا توضيحيًا بشأن خلل الصرافات الآلية

الأخبار الرئيسية

شعث

مستشار الرئيس عباس: استعدنا الوحدة الوطنية مع حماس.. وكل البدائل مفتوحة أمام السلطة الفلسطينية!

وفاة سيدة من مخيم الفوار بـ"كورونا" يرفع وفيات اليوم إلى 3

وزير الخارجية الإسرائيلي يحذر من تنفيذ مخططات الضم

وزارة الصحة: تسجيل 208 إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الرئيس يمدد حالة الطوارئ لثلاثين يوما تبدأ من اليوم