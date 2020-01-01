المجلس التشريعي يدرس إعادة فتح الأسواق الشعبية بغزة قريباً

غزة / سما /

أكد المجلس التشريعي، اليوم الأحد، أنه يستكمل التواصل مع جهات الاختصاص لإنجاز فكرة ورؤية إعادة فتح الأسواق الشعبية بما يتناسب مع إجراءات السلامة التي فرضتها جائحة "كورونا".

جاء ذلك خلال استقبال عدد من ممثلي تجار الأسواق الشعبية "أصحاب البسطات"، حيث كان في استقبالهم القائم بأعمال رئيس المجلس النائب محمود الزهار، ورئيس لجنة الرقابة وحقوق الإنسان النائب يحيى العبادسة.

واستمع النائبان الزهار والعبادسة من الوفد لطبيعة عملهم وأهم المعوقات ولمقترحات تطوير العمل خدمة لقطاع واسع من أبناء الشعب الفلسطيني، حيث طالب الوفد بإعادة فتح الأسواق الشعبية.

وأكد القائم بأعمال رئيس المجلس محمود الزهار، أهمية دراسة وتطوير الإجراءات وضوابط العمل في الأسواق الشعبية، مشدداً على ضرورة أن تتكاتف الجهود بين البلديات ووزارة الحكم المحلي وأصحاب البسطات لخلق بيئة عمل صحية ومنضبطة وسليمة في الأسواق الشعبية.

من جهته، شدد النائب العبادسة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية والاهتمام بسلامة العاملين في الأسواق الشعبية وجمهور الزبائن.

كما وأكد وفد ممثلي الأسواق الشعبية استعداد كافة التجار والعاملين في الأسواق الشعبية الالتزام بإجراءات السلامة الصحية، وأنهم على استعداد للتعاون التام مع البلديات وشرطتها من أجل حفظ الأمن والصحة في الأسواق.