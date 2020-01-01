  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة والنائب العام يبحثان ضبط إطلاق النار خارج إطار القانون

الأحد 05 يوليو 2020 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة والنائب العام يبحثان ضبط إطلاق النار خارج إطار القانون


غزة / سما /

عقد مساعد مدير عام الشرطة لشؤون المحافظات في غزة محمد أبو زايد، اليوم الأحد، اجتماعاً مع النائب العام المستشار ضياء المدهون، في إطار متابعة حالة الضبط العام بخصوص إطلاق النار في الهواء.

وحضر اللقاء - في مكتب النائب العام - كل من مدير المباحث العامة بالشرطة نهاد الجعبري، ونائبه رياض القاضي.

وناقش اللقاء الجهود المبذولة لتشديد الإجراءات القانونية بحق مُستخدمي السلاح خارج إطار القانون، ومخاطر تلك الآفة على حياة المواطنين، وتهديد السلم المجتمعي.

وتم التأكيد على جُملة من الإجراءات القانونية الرادعة والمشددة بحق مُطلقي النار في الهواء، والتي تشمل التوقيف لمدة شهر على الأقل لكل من يُطلق النار، مع دفع صلح جزائي بقيمة 1000 شيكل، بالإضافة إلى المصادرة النهائية لأية قطعة سلاح تُستخدم في إطلاق النار، ومنع إعادتها.

كما شملت الإجراءات الحبس لمدة ستة أشهر لمن لا يتمكن من دفع الصلح الجزائي، مع حرمان الموقوف من الإجازات البيتية خلال فترة الحبس.

وأكد الاجتماع على حظر إطلاق النار بمناسبة إعلان نتائج الثانوية العامة المقرر قريباً، واتخاذ الإجراءات المشددة بحق كل من يخالف ذلك.

وكان وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني، اللواء توفيق أبو نعيم، أصدر تعميماً بتشديد الإجراءات بحق مُستخدمي السلاح خارج إطار القانون.

#غزة #اطلاق نار #الشرطة

الأكثر قراءة اليوم

قلق إسرائيلي من التدريبات العسكرية الفائقة التي يخضع لها فلسطينيون في روسيا

العثور على جثة مواطن متوفى منذ 3 أيام داخل منزله في خانيونس جنوب القطاع

اتحاد المقاولين: اعتقال النقيب كحيل مرفوض وعلى حكومة غزة تسديد ما عليها

رئيس الكنيست السابق يكشف: ترامب هو من أوقف الضم.. لهذا السببب!

البنك الإسلامي الفلسطيني يصدر بيانًا توضيحيًا بشأن خلل الصرافات الآلية

وفاة الفنانة رجاء الجداوي بعد معاناة مع فيروس كورونا

وزيرة الصحة: الوضع الوبائي في الخليل "خرج عن السيطرة".. ولا أعتقد أن 5 أيام إغلاق كافية

الأخبار الرئيسية

وفاة سيدة من مخيم الفوار بـ"كورونا" يرفع وفيات اليوم إلى 3

وزير الخارجية الإسرائيلي يحذر من تنفيذ مخططات الضم

وزارة الصحة: تسجيل 208 إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الرئيس يمدد حالة الطوارئ لثلاثين يوما تبدأ من اليوم

ضم

يديعوت : الكشف عن وثيقة سرية لعقوبات أوروبية محتملة ضد إسرائيل بسبب "الضم" وهي كالتالي ..