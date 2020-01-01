قائد النخبة الإسرائيلية وعضو كنيست ينضمان لقوائم الحجر الصحي

القدس المحتلة / سما /

اضطر قائد وحدة النخبة العامة الإسرائيلية "سييرت متكال"، إلى جانب نائبه وآخرين، للدخول في الحجر الصحي، بعد مخالطتهم لمجندة مصابة بفيروس كورونا.

وبحسب مراسل قناة 12 العبرية، فإن العشرات من الجنود اضطروا للدخول في الحجر بعد اكتشاف إصابة المجندة.

وأشار إلى أنه تم إجراء فحص مخبري لقائد الوحدة والضباط الآخرين.

كما دخل عضو الكنيست تسفي هاورز رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، للحجر حتى الإثنين المقبل، بعد إصابة موظفة في اللجنة بالفيروس.

وكان وزيران من الحكومة الإسرائيلية اضطرا صباح اليوم لدخول الحجر، كما دخل بالأمس عدد من ضباط الجيش بينهم قائد المنطقة المركزية في "الضفة الغربية" نداف بادان.