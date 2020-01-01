  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قائد النخبة الإسرائيلية وعضو كنيست ينضمان لقوائم الحجر الصحي

الأحد 05 يوليو 2020 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
قائد النخبة الإسرائيلية وعضو كنيست ينضمان لقوائم الحجر الصحي


القدس المحتلة / سما /

 اضطر قائد وحدة النخبة العامة الإسرائيلية "سييرت متكال"، إلى جانب نائبه وآخرين، للدخول في الحجر الصحي، بعد مخالطتهم لمجندة مصابة بفيروس كورونا.

وبحسب مراسل قناة 12 العبرية، فإن العشرات من الجنود اضطروا للدخول في الحجر بعد اكتشاف إصابة المجندة.

وأشار إلى أنه تم إجراء فحص مخبري لقائد الوحدة والضباط الآخرين.

كما دخل عضو الكنيست تسفي هاورز رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، للحجر حتى الإثنين المقبل، بعد إصابة موظفة في اللجنة بالفيروس.

وكان وزيران من الحكومة الإسرائيلية اضطرا صباح اليوم لدخول الحجر، كما دخل بالأمس عدد من ضباط الجيش بينهم قائد المنطقة المركزية في "الضفة الغربية" نداف بادان.

الأكثر قراءة اليوم

القناة 12 : السلطة اعطت حماس ضوءا اخضرا لاعادة تنظيم صفوفها بالضفة..

قلق إسرائيلي من التدريبات العسكرية الفائقة التي يخضع لها فلسطينيون في روسيا

العثور على جثة مواطن متوفى منذ 3 أيام داخل منزله في خانيونس جنوب القطاع

اتحاد المقاولين: اعتقال النقيب كحيل مرفوض وعلى حكومة غزة تسديد ما عليها

رئيس الكنيست السابق يكشف: ترامب هو من أوقف الضم.. لهذا السببب!

البنك الإسلامي الفلسطيني يصدر بيانًا توضيحيًا بشأن خلل الصرافات الآلية

وزيرة الصحة: الوضع الوبائي في الخليل "خرج عن السيطرة".. ولا أعتقد أن 5 أيام إغلاق كافية

الأخبار الرئيسية

وزير الخارجية الإسرائيلي يحذر من تنفيذ مخططات الضم

وزارة الصحة: تسجيل 208 إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الرئيس يمدد حالة الطوارئ لثلاثين يوما تبدأ من اليوم

ضم

يديعوت : الكشف عن وثيقة سرية لعقوبات أوروبية محتملة ضد إسرائيل بسبب "الضم" وهي كالتالي ..

860x484 (3)

الصحة : وفاة مواطنين بفيروس كورونا في الخليل