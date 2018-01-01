الاتحاد الفلسطيني يوقف المحاضر زقوت

غزة / سما /

قرر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في المحافظات الجنوبية, إيقاف المحاضر الفلسطيني والآسيوي محمود زقوت حتى إشعار آخر.

وكان زقوت قد انتقد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك", التجاوزات التي حدثت في نهائي كأس غزة, محملا المسؤولية بالدرجة الأولى لاتحاد القدم.

وذكر الاتحاد, أن المحاضر الفلسطيني والآسيوي, سيتم تحويله للجنة الانضباط خلال الفترة المقبلة, قبل إصدار القرار النهائي بخصوصه.

يشار إلى أن زقوت يعتبر أول محاضر في التدريب من قطاع غزة يحصل على اعتماد رسمي من الاتحاد الآسيوي منذ 2018.