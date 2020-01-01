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ابو بكر: بعض البنوك لم تصرف رواتب الأسرى

الأحد 05 يوليو 2020 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابو بكر: بعض البنوك لم تصرف رواتب الأسرى


رام الله / سما /

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، اليوم الاحد، ان عشرات المكالمات وردت للهيئة من ذوي الأسرى تفيد بأن بعض البنوك لم تصرف رواتب ابنائهم المعتقلين.

واكد ابو بكر، ان وزارة المالية قامت بتحويل جميع رواتب الأسرى الى حساباتهم البنكية مع موعد صرف الرواتب، الا ان بعض البنوك لم تلتزم بقرار الاستمرار بصرف رواتب الاسرى.

واوضح، بانه ومنذ الخميس الماضي والهيئة تستقبل مكالمات وشكاوي الاسرى وذويهم بعدم صرف الراتب، وان الهيئة تتابع مع مكتب رئيس الوزراء وسلطة النقد لحل هذه القضية باسرع وقت ممكن.

وطالب ابو بكر، جميع البنوك بضرورة الالتزام بصرف رواتب الاسرى وعدم تعطيل ايا من الحسابات او بطاقات الصراف الآلي.

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