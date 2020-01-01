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تغريدة.. عمرو دياب ينعى الفنانة الراحلة رجاء الجداوي

الأحد 05 يوليو 2020 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
تغريدة.. عمرو دياب ينعى الفنانة الراحلة رجاء الجداوي


وكالات / سما /

نعى الفنان المصري عمرو دياب، الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، التي توفيت في ساعة مبكرة من صباح اليوم، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وقال دياب في تغريدة على حسابه في تويتر: “إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص عزائي لوفاة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي رحمها الله وألهم أهلها الصبر والسلوان”.

وتوفيت الجداوي عن عمر يناهر 82 عاما، بعد أن مكثت 43 يوما في العزل الصحي، بمستشفى أبو خليفة في الإسماعيلية، وكانت تتواجد على جهاز تنفس صناعى، داخل العناية المركزة في المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية.

وقالت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة، إن والدتها سوف تدفن اليوم في القاهرة، وليس في مقابر الأسرة بمحافظة بورسعيد. مؤكدة أن الدفن سيكون بمعرفة الطب الوقائي.

#عمرو دياب #رجاء الجداوي #فيروس كورونا #مصر

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