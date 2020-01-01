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الشرطة تغلق 111 محلا تجاريا وتحتجز 43 مركبة لمخالفتها شروط السلامة

الأحد 05 يوليو 2020 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أغلقت الشرطة، الليلة الماضية واليوم، 111 محلا تجاريا، واحتجزت 43 مركبة، في محافظات سلفيت ونابلس ورام الله والبيرة، لعدم التزام أصحابها بالتعليمات الصادرة عن الحكومة حول الاغلاق المفروض على محافظات الوطن، لمنع تفيشي فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام، أن الشرطة أغلقت اليوم والليلة الماضية 32 محلا تجاريا، واحتجزت مركبة ودراجة نارية في محافظة سلفت، و47 محلا تجاريا في محافظة رام الله والبيرة، و32 محلا تجاريا في محافظة نابلس من ضمنها 3 مقاهي، واحتجزت 42 مركبة، لعدم التزام أصحابها بالتعليمات الصادرة عن الحكومة في حالة الطوارئ المعلنة في البلاد.

وأهابت الشرطة، بالمواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من الحكومة واتخاذ كافة الاجرءات الوقائية والاحترازية من أجل الحفاظ على سلامتهم ومنع تفشي وباء كورونا في المجتمع.

#الشرطة

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