التنمية توزع معونات للأسر المحتاجة في دير سامت وتتفقد دور الحضانات في أريحا

أريحا / سما /

واصلت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة الخليل وبالتعاون مع حملة ثمرة خير تدخلاتها العاجلة لصالح الأسر الفقيرة والمهمشة، حيث وزعت قرابة 100 سلة من الخضار والفواكه للأسر الفقيرة في دير سامت جنوب غرب الخليل.

وقال مدير عام مديرية تنمية الخليل خالد طميزي "نواصل بالتعاون مع حملة ثمرة خير تقديم المساعدات للأسر المحجورة والأسر المنكشفة جراء الجائحة وتفشي الفيروس في مناطق المحافظة."

وأكد أن المديرية تتواصل على مدار الساعة مع مختلف الشركاء من مجالس البلديات والمجالس القروية لتأمين المساعدات لمستحقيها.

كما قامت مديرية التنمية الاجتماعية ولجنة السلامة العامة بمحافظة أريحا بجولة تفقدية ميدانية لدور حضانات الاطفال، للتأكد من مدى تطبيق إجراءات الوقاية حفاظا على سلامة الاطفال .

ودعت اللجنة أصحاب الحضانات ضرورة الالتزام بالإجراءات والتعليمات واستخدام وسائل الوقاية من فيروس كورونا المستجد.