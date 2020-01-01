  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من الضفة غالبيتهم من القدس

الأحد 05 يوليو 2020 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قال نادي الأسير، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، سبعة مواطنين من الضفة غالبيتهم من القدس.

وبين نادي الأسير، في بيان له، أن مواطناً جرى اعتقاله من مخيم العروب وهو عبد الكريم خالد أبو سل الذي تعرض لاعتداء على يد قوات الاحتلال أثناء عملية اعتقاله، إضافة إلى الطالب في جامعة بيرزيت صالح مجدي أبو زيد من رام الله، والذي اُعتقل من على حاجز طيّار بالقرب من قرية الخان الأحمر.

وأضاف نادي الأسير أن خمسة مواطنين جرى اعتقالهم من بلدة العيساوية وحي الطور في القدس وهم: حجازي أبو صبيح، ومحمد وسيم عبيد، وعلي عبيد، ومحمد العباسي، ومصطفى مصطفى.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اليومين الماضيين ستة مواطنين على الأقل.

#نادي الأسير #الاحتلال #القدس المحتلة

الأكثر قراءة اليوم

القناة 12 : السلطة اعطت حماس ضوءا اخضرا لاعادة تنظيم صفوفها بالضفة..

قلق إسرائيلي من التدريبات العسكرية الفائقة التي يخضع لها فلسطينيون في روسيا

العثور على جثة مواطن متوفى منذ 3 أيام داخل منزله في خانيونس جنوب القطاع

اتحاد المقاولين: اعتقال النقيب كحيل مرفوض وعلى حكومة غزة تسديد ما عليها

رئيس الكنيست السابق يكشف: ترامب هو من أوقف الضم.. لهذا السببب!

البنك الإسلامي الفلسطيني يصدر بيانًا توضيحيًا بشأن خلل الصرافات الآلية

وزيرة الصحة: الوضع الوبائي في الخليل "خرج عن السيطرة".. ولا أعتقد أن 5 أيام إغلاق كافية

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة: تسجيل 208 إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الرئيس يمدد حالة الطوارئ لثلاثين يوما تبدأ من اليوم

ضم

يديعوت : الكشف عن وثيقة سرية لعقوبات أوروبية محتملة ضد إسرائيل بسبب "الضم" وهي كالتالي ..

860x484 (3)

الصحة : وفاة مواطنين بفيروس كورونا في الخليل

الصحة :وفاة مواطنة من مدينة نابلس إثر إصابتها بفيروس كورونا