الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من الضفة غالبيتهم من القدس

رام الله / سما /

قال نادي الأسير، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، سبعة مواطنين من الضفة غالبيتهم من القدس.

وبين نادي الأسير، في بيان له، أن مواطناً جرى اعتقاله من مخيم العروب وهو عبد الكريم خالد أبو سل الذي تعرض لاعتداء على يد قوات الاحتلال أثناء عملية اعتقاله، إضافة إلى الطالب في جامعة بيرزيت صالح مجدي أبو زيد من رام الله، والذي اُعتقل من على حاجز طيّار بالقرب من قرية الخان الأحمر.

وأضاف نادي الأسير أن خمسة مواطنين جرى اعتقالهم من بلدة العيساوية وحي الطور في القدس وهم: حجازي أبو صبيح، ومحمد وسيم عبيد، وعلي عبيد، ومحمد العباسي، ومصطفى مصطفى.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اليومين الماضيين ستة مواطنين على الأقل.