الداخلية: تجديد حالة الطوارئ لا يعني تمديد الاغلاق الحالي

رام الله / سما /

أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة الداخلية العميد د.غسان نمر، أن الإعلان الجديد لحالة الطوارئ الذي أصدره الرئيس اليوم، لا يعني بالضرورة تمديد الإغلاق الحالي.

وقال د.نمر إن تمديد الإغلاق الحالي الذي ينتهي مساء الثلاثاء، يعتمد على تقارير لجنة الطوارئ العليا، واجتماع مجلس الوزراء غدا، وتقارير اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة الوضع الوبائي في محافظة الخليل.

وأوضح أن رئيس الوزراء محمد اشتية سيجتمع غدا بلجنة الطوارئ العليا وقيادة الأجهزة الأمنية، ويترأس جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، وبعدها يقرر بالتنسيق مع الرئيس تمديد الإغلاق الحالي من عدمه.