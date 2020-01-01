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نتنياهو: نحن في حالة طوارئ ونحتاج للمزيد من القيود لمواجهة الكورونا

الأحد 05 يوليو 2020 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: نحن في حالة طوارئ ونحتاج للمزيد من القيود لمواجهة الكورونا


القدس المحتلة / سما /

قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن حكومته في حالة طوارئ مع استمرار ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد نتنياهو خلال الجلسة الأسبوعية لحكومته، على ضرورة تمرير التشريعات والقوانين اللازمة للمضي قدمًا في محاربة ووقف انتشار الفيروس.

وأضاف أن هذا التفشي للفيروس يضاعف من شدة وخطورة المرض.. وبدون وقف انتشاره فلن يكون هناك صحة ولا اقتصاد، وسوف يودي بحياة المواطنين، لذلك يجب أن نفعل ما يلزم.

وتابع "ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الخطوات في الحرب ضد الفيروس"، مشيرًا إلى أنه سيتم فرض مزيد من القيود لمنع انتشار الفيروس.

وأشار إلى أنه تحدث مع وزير الصحة بولي إدلشتاين ومسؤولين آخرين في النظام الصحي لدراسة إمكانية تشديد القيود، وطلب منهم إعادة تقييم زيادة عدد الإصابات.

وذكر أنه سيتم خلال الأيام المقبلة تقديم خطة اقتصادية خاصة لمعالجة الوضع الاقتصادي.

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