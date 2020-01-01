  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

أنونيموس تهاجم تيك توك وتتهمه بالتجسس لصالح الصين

الأحد 05 يوليو 2020 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
أنونيموس تهاجم تيك توك وتتهمه بالتجسس لصالح الصين


وكالات / سما /

حذرت مجموعة القراصنة المعروفة باسم "أنونيموس" (Anonymous) من خلال حسابها على تويتر الجمهور من المخاوف الأمنية للتطبيق الصيني الشهير تيك توك (TikTok).

وغرد حساب أنونيموس المعروف باسم (ourAnonCentral) قائلا "احذف تيك توك الآن، إذا كنت تعرف شخصا ما يستخدمه فاشرح له أنه برنامج ضار تديره الحكومة الصينية التي تدير عملية تجسس ضخمة".

وتم تضمين منشور في التغريدة من موقع "ريددت" (Reddit) يقول صاحبه إنه قام بفك برمجية التطبيق بواسطة الهندسة العكسية وتوصل إلى هذه النتائج التي تؤكد جمع التطبيق البيانات عن المستخدمين.

ومن ضمن البيانات التي يقوم التطبيق بجمعها -بحسب التغريدة- معلومات أجهزة الهاتف (بما في ذلك نوع وحدة المعالجة المركزية، وعدد الدورات، ومعرفات الأجهزة، وأبعاد الشاشة، واستخدام الذاكرة، ومساحة القرص، وما إلى ذلك)، بالإضافة إلى التطبيقات الأخرى المثبتة على الجهاز (بما في ذلك التطبيقات المحذوفة).

كذلك المعلومات المتعلقة بالشبكة (مثل عنوان الآي بي الموجه، واسم نقطة الواي فاي) وما إذا كان الجهاز محميا، وما هو كود كسر الحماية والخادم الذي يعمل على جهازك لتحويل الوسائط.

انتقام أنونيموس من تيك توك

وما جعل أنونيموس تستهدف تيك توك هو قيام مجهولين بإنشاء حساب مزيف لها على التطبيق، وقد أوضحت المجموعة على الفور أنها لا تمتلك حسابا على التطبيق من خلال تغريدة  قائلة "أنونيموس ليس لديها حساب تيك توك، والتطبيق تم إنشاؤه كبرنامج تجسس من قبل الحكومة الصينية".

ولم يعلق تيك توك بعد على مزاعم جماعة القرصنة، ولا توجد تأكيدات حتى الآن فيما يتعلق بصحة منشور ريددت.

#أنونيموس #الصين #تيك توك

الأكثر قراءة اليوم

القناة 12 : السلطة اعطت حماس ضوءا اخضرا لاعادة تنظيم صفوفها بالضفة..

قلق إسرائيلي من التدريبات العسكرية الفائقة التي يخضع لها فلسطينيون في روسيا

العثور على جثة مواطن متوفى منذ 3 أيام داخل منزله في خانيونس جنوب القطاع

اتحاد المقاولين: اعتقال النقيب كحيل مرفوض وعلى حكومة غزة تسديد ما عليها

رئيس الكنيست السابق يكشف: ترامب هو من أوقف الضم.. لهذا السببب!

البنك الإسلامي الفلسطيني يصدر بيانًا توضيحيًا بشأن خلل الصرافات الآلية

وزيرة الصحة: الوضع الوبائي في الخليل "خرج عن السيطرة".. ولا أعتقد أن 5 أيام إغلاق كافية

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة: تسجيل 208 إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الرئيس يمدد حالة الطوارئ لثلاثين يوما تبدأ من اليوم

ضم

يديعوت : الكشف عن وثيقة سرية لعقوبات أوروبية محتملة ضد إسرائيل بسبب "الضم" وهي كالتالي ..

860x484 (3)

الصحة : وفاة مواطنين بفيروس كورونا في الخليل

الصحة :وفاة مواطنة من مدينة نابلس إثر إصابتها بفيروس كورونا