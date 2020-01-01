  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

بريطانيا قد تتخلى عن شركة "هواوي" بتوريد شبكة الجيل الخامس

الأحد 05 يوليو 2020 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
بريطانيا قد تتخلى عن شركة "هواوي" بتوريد شبكة الجيل الخامس


وكالات / سما /

أفاد تقرير صادر عن صحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية، أن بريطانيا تستعد للتخلص من استخدام تقنية شركة "هواوي" في شبكات الجيل الخامس (5G) خلال الأشهر المقبلة هذا العام بسبب مخاوف أمنية.

وبيّن التقرير إنه من المقرر أن يقوم رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بتغيير سياسته حيال شركة "هواوي" بتوريد الجيل الخامس بعد أن أعاد مقر الاتصالات الحكومية، (GCHQ) تقييم مخاطر ومساوئ شركة التكنولوجيا الصينية.

وتسبب القرار البريطاني بالسماح لـ"هواوي" بفتح مركز أبحاث في كامبريدج، قبل أشهر، في توترات بين لندن وواشنطن في الأشهر الأخيرة.

وقد أعطت رئاسة الحكومة نهاية كانون الثاني/يناير الضوء الأخضر لمساهمة "هواوي" بشكل محدود في تشييد البنى التحتية غير الاستراتيجية، بحصة سوقية لا تتجاوز 35 في المئة. وفي الوقت ذاته، تعمل لندن على تنويع ارتباطاتها مع شركات التجهيزات في مجال الاتصالات.

وقبل أسابيع، أعلن عملاق الاتصالات الصيني "هواوي"الحصول على ضوء أخضر من السلطات البريطانية المعنية لبناء مركز أبحاث وتطوير في كامبريدج.

واستثمرت "هواوي" مليار جنيه استرليني في هذا المشروع، الذي يرى النور في وقت تدور شكوك حول مشاركة المجموعة في إنشاء شبكة الجيل الخامس في المملكة المتحدة، وذلك على خلفية ضغوط تسلطها الولايات المتحدة التي تتهمها بالتجسس لصالح بكين.

#بريطانيا #هواوي #الجيل الخامس

الأكثر قراءة اليوم

القناة 12 : السلطة اعطت حماس ضوءا اخضرا لاعادة تنظيم صفوفها بالضفة..

قلق إسرائيلي من التدريبات العسكرية الفائقة التي يخضع لها فلسطينيون في روسيا

العثور على جثة مواطن متوفى منذ 3 أيام داخل منزله في خانيونس جنوب القطاع

اتحاد المقاولين: اعتقال النقيب كحيل مرفوض وعلى حكومة غزة تسديد ما عليها

رئيس الكنيست السابق يكشف: ترامب هو من أوقف الضم.. لهذا السببب!

البنك الإسلامي الفلسطيني يصدر بيانًا توضيحيًا بشأن خلل الصرافات الآلية

وزيرة الصحة: الوضع الوبائي في الخليل "خرج عن السيطرة".. ولا أعتقد أن 5 أيام إغلاق كافية

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة: تسجيل 208 إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الرئيس يمدد حالة الطوارئ لثلاثين يوما تبدأ من اليوم

ضم

يديعوت : الكشف عن وثيقة سرية لعقوبات أوروبية محتملة ضد إسرائيل بسبب "الضم" وهي كالتالي ..

860x484 (3)

الصحة : وفاة مواطنين بفيروس كورونا في الخليل

الصحة :وفاة مواطنة من مدينة نابلس إثر إصابتها بفيروس كورونا