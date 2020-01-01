الشاطئ يتوج ببطولة المرحوم رمضان شلح بفوزه على التركمان

غزة / سما /

فاز فريق الشاطئ ببطولة المرحوم رمضان عبد الله شلح، الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي، بفوزه بركلات الترجيح على فريق التركمان بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، عقب تعادلهما سلباً في الوقت الأصلي للقاء الختامي على صالة سعد صايل، بحضور العديد من الشخصيات الرياضية والاعتبارية وعائلة الفقيد.

وأقيمت البطولة وفاء اللأمين العام الذي توفي مؤخراً بتنظيم اللجنة الرياضية للحركة، بمشاركة 10 فرق.

وفي الحفل الختامي، كرم الحضور الفريق الفائز بالكأس والميداليات والثاني بالميداليات، وجرى تكريم عائلة الشهيد شلح بدرع المحبة والوفاء, كما تم تكريم حكام المباراة.