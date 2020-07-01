اختتام بطولة "رياضيون ضد الضم"

غزة / سما /

اختتمت اللجنة الرياضية المركزية في منطقة جنوب غزة, بطولة "رياضيون ضد قرار الضم", التي جرت على ملعب نادي المجمع الإسلامي بمشاركة 250 لاعبا يمثلون 25 فريقا من الساحات الشعبية والمساجد.

وافتتح الإعلامي أحمد أبو دياب فعاليات البطولة بآيات قرآنية من أحد المشاركين, ثم تلا على الفرق اللائحة الداخلية للبطولة, منوها إلى أنها لن تكون الأخيرة هذا العام.

أما إياد الغلاييني رئيس اللجنة الرياضية المركزية في المنطقة, فأكد أن فلسطين أرض وقف إسلامي ولا يحق لأي شخص أن يتنازل أو أن يفرط بها.

وعقب منافسات قوية بين الفرق, وصل للنهائي كل من "عمار بن ياسر" و"الأصدقاء", قبل أن يحسم الأول اللقب لمصلحته (1-0), ليحصد اللقب عن جدارة واستحقاق, تاركا الوصافة للثاني.









































