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خبير دولي بلعبة اليد قريبا في فلسطين

الأحد 05 يوليو 2020 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
خبير دولي بلعبة اليد قريبا في فلسطين


غزة / سما /

أكد الاتحاد الفلسطيني لكرة اليد, إمكانية حضور خبير دولي لقطاع غزة والضفة المحتلة خلال الفترة المقبلة, لإعطاء عدة دورات تدريبية.

وذكر ماهر الملخ رئيس لجنة التطوير باتحاد اليد, إن التنسيق جارٍ لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بحضور الخبير الدولي لشقي الوطن.

وبيّن الملخ, أن الاتحاد الدولي للعبة منح نظيره الفلسطيني حصته من الدورات العالمية, التي تستهدف كافة مدرسي وخريجي التربية الرياضية ومدربي الأندية.

وأشار إلى أن الاتحاد سيعمل خلال الفترة المقبلة على استقبال طلبات التسجيل، لإرسالها للاتحاد الدولي بناء على طلب الأخير.

#كرة اليد #فلسطين

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