  1. الرئيسية
  2. الرياضة

باريس سان جيرمان يسهل عملية بيع نيمار لبرشلونة

الأحد 05 يوليو 2020 12:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
باريس سان جيرمان يسهل عملية بيع نيمار لبرشلونة


وكالات / سما /

كشفت صحيفة “آس” الإسبانية بأن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي قد توصلت لاتفاق مع لاعبها الفرنسي نيمار دا سيلفا بتسهيل عملية عودته من جديد إلى صفوف برشلونة، إذا قام الأخير بتقديم عرضاً رسمياً لضمه.

وارتبط اسم نيمار بالعودة إلى برشلونة الصيف الماضي، حيث قام بالفعل مسؤولو البلاوجرانا بتقديم أكثر من عرض لشراء اللاعب، ولكن إدارة باريس سان جيرمان رفضت.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاتفاق قد تم بين نيمار وباريس سان جيرمان بعد تفويت الأخير فرصة تعاقد البرسا مع النجم البرازيلي.

وأضافت الصحيفة أن إدارة باريس سان جيرمان من اللاعب الالتزام والمشاركة مع الفريق حتى نهاية الموسم، وبعدها سيقوم مسؤولو النادي بتسهيل مسألة عودته لبرشلونة.

وأكملت “آس” أن باريس سان جيرمان قد خطط إلى رحيل “كيليان مبابي أو نيمار” هذا الصيف، بالإضافة إلى إدينسون كافاني، لذلك فإن الأمور تشير إلى انضمام النجم البرازيلي إلى برشلونة من جديد خلال الميركاتو الحالي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مبلغ انتقال نيمار إلى برشلونة سيكون بحوالي 170 مليون يورو، وقد ينخفض المبلغ بشكل كبير إذا وافق باريس سان جيرمان على إدراج أنطوان جريزمان أو عثمان ديمبيلي في الصفقة.

وذكرت الصحيفة أن إدارة برشلونة ستعمل على حسم صفقة نيمار هذا الصيف إذا فشل الفريق في التتويج بأي لقب هذا الموسم، حيث ستكون صفقة نيمار بمثابة المسكن الذي سيهدأ أنصار وجماهير البرسا.

#برشلونة #نيمار #باريس سان جيرمان

الأكثر قراءة اليوم

القناة 12 : السلطة اعطت حماس ضوءا اخضرا لاعادة تنظيم صفوفها بالضفة..

قلق إسرائيلي من التدريبات العسكرية الفائقة التي يخضع لها فلسطينيون في روسيا

العثور على جثة مواطن متوفى منذ 3 أيام داخل منزله في خانيونس جنوب القطاع

اتحاد المقاولين: اعتقال النقيب كحيل مرفوض وعلى حكومة غزة تسديد ما عليها

رئيس الكنيست السابق يكشف: ترامب هو من أوقف الضم.. لهذا السببب!

البنك الإسلامي الفلسطيني يصدر بيانًا توضيحيًا بشأن خلل الصرافات الآلية

وزيرة الصحة: الوضع الوبائي في الخليل "خرج عن السيطرة".. ولا أعتقد أن 5 أيام إغلاق كافية

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة: تسجيل 208 إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الرئيس يمدد حالة الطوارئ لثلاثين يوما تبدأ من اليوم

ضم

يديعوت : الكشف عن وثيقة سرية لعقوبات أوروبية محتملة ضد إسرائيل بسبب "الضم" وهي كالتالي ..

860x484 (3)

الصحة : وفاة مواطنين بفيروس كورونا في الخليل

الصحة :وفاة مواطنة من مدينة نابلس إثر إصابتها بفيروس كورونا