باريس سان جيرمان يسهل عملية بيع نيمار لبرشلونة

وكالات / سما /

كشفت صحيفة “آس” الإسبانية بأن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي قد توصلت لاتفاق مع لاعبها الفرنسي نيمار دا سيلفا بتسهيل عملية عودته من جديد إلى صفوف برشلونة، إذا قام الأخير بتقديم عرضاً رسمياً لضمه.

وارتبط اسم نيمار بالعودة إلى برشلونة الصيف الماضي، حيث قام بالفعل مسؤولو البلاوجرانا بتقديم أكثر من عرض لشراء اللاعب، ولكن إدارة باريس سان جيرمان رفضت.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاتفاق قد تم بين نيمار وباريس سان جيرمان بعد تفويت الأخير فرصة تعاقد البرسا مع النجم البرازيلي.

وأضافت الصحيفة أن إدارة باريس سان جيرمان من اللاعب الالتزام والمشاركة مع الفريق حتى نهاية الموسم، وبعدها سيقوم مسؤولو النادي بتسهيل مسألة عودته لبرشلونة.

وأكملت “آس” أن باريس سان جيرمان قد خطط إلى رحيل “كيليان مبابي أو نيمار” هذا الصيف، بالإضافة إلى إدينسون كافاني، لذلك فإن الأمور تشير إلى انضمام النجم البرازيلي إلى برشلونة من جديد خلال الميركاتو الحالي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مبلغ انتقال نيمار إلى برشلونة سيكون بحوالي 170 مليون يورو، وقد ينخفض المبلغ بشكل كبير إذا وافق باريس سان جيرمان على إدراج أنطوان جريزمان أو عثمان ديمبيلي في الصفقة.

وذكرت الصحيفة أن إدارة برشلونة ستعمل على حسم صفقة نيمار هذا الصيف إذا فشل الفريق في التتويج بأي لقب هذا الموسم، حيث ستكون صفقة نيمار بمثابة المسكن الذي سيهدأ أنصار وجماهير البرسا.