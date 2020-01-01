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وزارة الصحة: تسجيل 208 إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الأحد 05 يوليو 2020 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الصحة: تسجيل 208 إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين


رام الله / سما /

أعلنت وزارة الصحة صباح اليوم الأحد، تسجيل 208 إصابات جديدة بفيروس كورونا منذ التحديث المسائي (الساعة 9:00) أمس وحتى الساعة 9:00 صباح اليوم، ليرتفع عدد الاصابات الى 4458.

وأضافت الوزارة أن من بين الاصابات 185 في محافظة الخليل، و11 في محافظة بيت لحم، وإصابتان في محافظة طولكرم، و10 إصابات في محافظة نابلس.

كما أعلنت عن تسجيل 19 حالة تعافٍ لمصابين من فيروس كورونا، 18 منهم في محافظة نابلس، وحالة في محافظة جنين.

وبينت أن عدد الحالات النشطة: 3783، وعدد حالات التعافي: 656، وعدد حالات الوفاة: 19.

#فيروس كورونا #الضفة #اصابات

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