كلوب يرشح فريقين للتتويج بدوري أبطال أوروبا

وكالات / سما /

رشح الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، كل من، بايرن ميونخ ومانشستر سيتي، للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

بايرن ميونخ انتصر في ذهاب دور الـ16 على تشيلسي بثلاثة أهداف دون رد خارج ملعبه، بينما فاز مان سيتي على ريال مدريد في إسبانيا بهدفين لهدف وحيد.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “أعتقد أنه بالنسبة لي، فإن بايرن ومان سيتي هما المرشحان الأوفر حظًا في المسابقة”.

واستكمل: “لعب بايرن موسمًا مثيرًا للإعجاب في ألمانيا بعد قدوم هانز فليك، لقد كان مثيرًا للإعجاب حقًا ما فعلوه، وهذان الفريقان هما الأوفر حظًا”.

واستدرك: “لا أعرف بالضبط كيف يمكن أن يحدث، إذا التقيا في نصف النهائي أو النهائي، لكن البطولة في أغسطس ستكون مثيرة حقًا، ولكن عندما ترى قائمة مانشستر سيتي، فإن لديهم فرصة هائلة”.

وأوضح: “ولكن حتى في المباراة ضدنا مساء الخميس، والتي فاز بها سيتي بجدارة، كان علينا أن نحرز ثلاثة أهداف، لا تنسى ذلك، لديهم الكثير من الجودة ولكن لا يوجد فريق في العالم مثالي”.

وأشار بقوله: “مانشستر سيتي ليس مثاليًا، بايرن ليس كذلك، نحن لسنا كذلك، ولكن يجب أن تكون مثاليًا تقريبًا في لحظات دقيقة للفوز بدوري أبطال أوروبا”.

وشدد: “الجميع بحاجة إلى الحظ، وإذا كنت تريد الفوز بدوري أبطال أوروبا، فيجب أن يكون لديك أفضل تشكيلة جاهزة للنهائي إن أمكن، لكنني أعتقد حقًا أن هذين الفريقين هما الفريقان المفضلان، سأشاهد البطولة”.

وأمهى: “سيكون الأمر مثيرًا للاهتمام حقًا، ولكن للأسف ليس لدينا أي علاقة بهذا العام”.