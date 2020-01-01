فيديو.. البايرن يحسم لقب كأس ألمانيا برباعية مُبهرة

وكالات / سما /

نجح نادي بايرن ميونخ في الفوز بنسخة الموسم الحالي من كأس ألمانيا، بعد أن تغلب على باير ليفركوزن بأربعة أهدافٍ لهدفين، في إطار المُباراة النهائية التي استضافها الملعب الأولمبي في برلين.

رباعية البايرن سجلها دافيد ألابا في الدقيقة 16، قبل أن يُضاعف سيرجي جنابري النتيجة بهدفٍ في الدقيقة 24، ليُكمل روبرت ليفاندوفسكي الثلاثية في الدقيقة 59، فيما سجل هدف باير ليفركوزن الأول سفين بيندر في الدقيقة 63 من اللقاء.

قبل أن يُضيف ليفاندوفسكي الهدف الرابع في الدقيقة 89 من اللقاء، قبل أن يُقلص ليفركوزن النتيجة من جديد عن طريق ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو الفار، وسجلها النجم كاي هافيرتز.

ورفع البايرن رصيده من الألقاب في هذه البطولة للرقم 20، بفارق 14 لقب عن أقرب مُنافسيه فيردر بريمن الذي حصل على اللقب 6 مرات، يليع شالكه وآينتراخت فرانكفورت ولكل منهما 5 ألقاب.