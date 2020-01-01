توقيع اتفاقية دعم بين الحكم المحلي ومؤسسة منيب وانجلا المصري

رام الله / سما /

وقعت وزارة الحكم المحلي، ممثلة بالدكتور مجدي الصالح، ومؤسسة منيب وانجلا المصري ممثلة بمنيب رشيد المصري، اليوم الأربعاء، اتفافية إعداد المخطط التنموي المكاني الشامل.

جاء التوقيع خلال احتفالية بمقر رئاسة الوزراء بحضور مجموعة من الشخصيات وومثلي القطاعين العام والخاص،وتحت رعاية رئيس الوزراء د. محمد شتية وانسجاما مع رؤية الحكومة تجسيد الدولة على الأرض.

وتحدث رئيس الوزراء د. محمد اشتية مقدما شكره لمؤسسة منيب وانجلا المصري ولمنيب رشيد المصري على بصماتهم وعطائهم الدائم والمتواصل في شتى القطاعات.

وقال رئيس الوزراء: "نحن اليوم في الأول من شهر تموز ونرد بشكل عملي إضافة إلى الحراك الشعبي على مخططات الاحتلال بالضم. مشروعنا اليوم يرمي إلى تجسيد دولتنا الفلسطينية على الأرض وعاصمتها القدس، إضافة إلى ذلك ينسف أسس تقسيم الجغرافيا ويلغي التصنيفات (أ، ب، ج).

وأضاف اشتية: "مشروعنا اليوم هو أيضا يصب في عصب استراتيجية الحكومة، وهمنا الرئيسي أن نذهب نحو الانفكاك من العلاقة الكولونيالية التي فرضها علينا واقع الاحتلال. وبناء عليه عندما نتحدث مع رجال الأعمال لا نتحدث عن متبرعين، بل نتحدث عن عماد الاقتصاد الوطني الذي يدعم المنتوج الوطني الذي سيساعدنا بالانفكاك عن الاحتلال. والاستقلال الاقتصادي مقدمة للاستقلال السياسي وهو رافعة للمشروع الوطني، ويساهم أيضا في خلق تنمية متوازية يتناغم فيها العمل الأهلي مع العمل الرسمي".

وختم الدكتور اشتية حديثة معددا إسهامات منيب رشيد المصري في القطاع التنموي والاقتصادي والسياسي ، مشيدا ببصماته التنموية والخيرية في شتى المجالات.

وتحدث منيب رشيد المصري "لقد كان العالم يرقب اليوم تهديدات بدء مشروع الضم الباطل ، ولكننا اليوم نرقب حفل توقيع الاتفاقية الخاصة بإعداد المخطط التنموي المكاني الشامل لدولة فلسطين لنقولها رسالة للعالم بأسره بأننا صامدون مرابطون دفاعا عن حقنا في ارضنا وبدولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف" .

وأضاف المصري " لقد تنازلنا عن جزء من أرضنا التاريخية على قاعدة الأرض مقابل السلام وكان هذا التنازل الوحيد ولكننا اليوم وباسم كل فلسطيني حر وباسم قيادتنا الصامدة في وجه كل الضغوطات نؤمن بأنه لن يكون أي تنازل عن الثوابت الوطنية التي استشهد لأجلها الزعيم ياسر عرفات وقوافل الشهداء ويدافع عنها الأخ الرئيس وجموع الأحرار".

وتحدث المصري باسم مؤسسة منيب وانجلا المصري الذي اعتبر هذا اليوم تاريخيا تجدد بها المؤسسة العهد والوعد للوطن ولعموم أبناء شعبنا الفلسطيني ، وتعلن الدعم الكامل لرؤية الحكومة ومشاريعها المتكاملة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية.

وعلق المصري على الاتفاقية بأنها محطة جديدة من العطاء والوفاء الذي مارسته المؤسسة بكل فخر واعتزاز وايمان بالواجب الوطني وسنستمر في تسخير كل الإمكانيات المتاحة خدمة للوطن، وقد وضعنا لأجل ذلك خطة لألف عام المقبلة والتي سيحملها الأحفاد جيلا بعد جيل.

وشدد المصري على أهمية إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية وهي الطريق الوحيد للحرية والاستقلال مؤكدا على أهمية دعم القيادة برئاسة الأخ الرئيس محمود عباس الذي يصمد بوجه كل الضعوطات العالمية.

وتابع المصري مخاطبا رئيس الوزراء: "لقد بدأنا أفكارنا معكم قبل 25 عاما ونفذنا العديد من الأفكار التي كنتم مصدر الهامنا، واليوم نمضي بمرحلة جديدة نعتز بها".

وختم المصري أن مشروعنا هذا سيوحد رؤيتنا التنموية للقدس والضفة وغزة والهم الأكبر أن ننفذ ذلك على الارض لتكون رسالة لدولة الاحتلال القائمة على وعد بلفور الباطل وقوة الأمر الواقع الزائل.

بدوره، قال وزير الحكم مجدي الصالح: "إن الاتفاق اليوم يأتي ضمن رؤية الحكومة لما يحقق ربط المخطط والخطط التنموية للبعد المكاني، ويوفر أداة يسترشد بها لتطوير الأولويات الوطنية. وكذلك يشكل تجاوبا مع التحديات والفرص، من خلال إدارة الموارد المحدودة، والتخطيط لاستغلال الإمكانيات المتاحة".

وأضاف: "الاتفاق يأتي استمرارا لعمل دؤوب قامت به الحكومة من خلال إعداد عدد من المخططات مثل مخطط حماية الموارد الطبيعية، والطرق والمواصلات، وعدة دراسات مختلفة في هذا الخصوص".