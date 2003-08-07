هيئة الأسرى : الأسير المريض "البيطار" يعانى من مرض نادر عالمياً

رام الله / سما /

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية اليوم الأحد أن الأسير المريض إبراهيم خليل البيطار مواليد ( 1981) ، من سكان خانيونس "حي الأمل "جنوب قطاع غزة ، المعتقل منذ 7/8/2003 م، المحكوم 17 عام يعانى من مرض نادر عالمياً يسمى(Crown'n disease ) الكرون ديزيز والذي يصيب 1 من 25 مليون شخص.

وحملت الهيئة إدارة السجون الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير البيطار الذى لا يستطيع النوم أو تناول الغذاء الكافي، نتيجةً للألم الذي لا يحتمل، وبسبب تراجع وضعه الصحي، حيث أن عدم التشخيص السليم لحالته من قبل طبيب عسكرى تابع لمصلحة السجون واعطائه عشر حبات أدوية يومياً لمرض غير مرضه سببت بتفاقم وضعه الصحى ، وسببت سابقاً في انخفاض وزنه من 75 إلى 50 كيلوغراما، وتدنت نسبة دمه إلى 8، وسببت له مرض "فقر الدم - الأنيميا" .

جدير بالذكر أن الأسير " البيطار" مصاب قبل الاعتقال وفقد عينه اليمنى واليسرى مهددة بالخطر ، وقد تم اعتقاله اثناء عودته من رحلة علاج بجمهورية مصر العربية في العام 2003م والآن يعيش على المسكنات والمضادات الحيوية وأن العديد من الأمراض هتكت بجسده حتى أصبحت حياته مهددة بالخطر ، بسبب وجود شظايا برأسه تسبب له صداع والآم مستمرة .

من ناحيته بين وكيل مساعد رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين للإدارات العامة المساندة ومسؤول الهيئة في المحافظات الجنوبية الأستاذ بسام المجدلاوى أن الأسرى يعانون من عدم اجراء الفحوصات المخبرية الدورية والقيام بصور الأشعة ، ومن عدم وجود طواقم طبية معالجة من إدارة السجون في ظل منع إدخال الطواقم الطبية المتخصصة من وزارة الصحة الفلسطينية وعدم تقديم العلاجات اللازمة أو اجراء العمليات الجراحية للأسرى .

وذكرت الهيئة عدد من أسماء الأسرى المرضى من المحافظات الجنوبية وهم : ( اللواء فؤاد حجازى الشوبكى ، جمعة ابراهيم عزام ، جهاد احمد شحادة ، حسام محمد الزعانين ، خالد خليل السيلاوي ، خالد صابر ابو عمشة ، رائد فريد الحج احمد ، رمزي عبد الرحمن صالح ، زامل عابد شلوف ، زكريا محمد الكفارنة ، سلمان معتق ابو عتيق ، شادي سمير حلاوة ، عابد عبد المعطي عابد ، عبد الرحمن مصطفى المقادمة ، عمر اسماعيل وادي ، محمد عماد الدين العمصي ، نائل علي النجار ، نضال محمد البرعي ، نعمان علي ريحان ، اياد رشدي ابو ناصر ، احمد محمد ابو جلال ، محمود شحده ابو عيشة ، مراد فهمي ابو معيلق ، يسري عطية المصري ، ابراهيم خليل البيطار ، سمير حمدان اللحام ، طارق خالد الطبش ، عبد القادر سعد القرا ، محمد حسن غالي ، ابراهيم عادل الشاعر ، عبد الرؤوف سميح قعدان ، علاء ابراهيم الهمص ، محمد سليمان ابو جزر ، يوسف توفيق مسعود ، احمد رزق الزهار ، حسين مصطفى اللوح ، رامي ابراهيم حجازي ، ضرار موسى ابو سيسي ، طاهر مصطفى عطوة ، عبد الرحمن يوسف مقداد ، عمر محمد عكاوي ، فادي محمود زغره ، فواز سعيد قنديل ، مجدي ممدوح سالم ، محمد داوود سالم ، محمد محمود ابو مرسة ، ناهض فرج الاقرع ، يوسف مصطفى مقداد )

وطالبت الهيئة المؤسسات الإنسانية والحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية للضغط على الاحتلال لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين المرضى في السجون الإسرائيلية، والالتزام بمواد وبنود اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والقانون الدولى الإنسانى .