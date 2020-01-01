الخارجية ترحب باعتماد مشروع قرار في مجلس الشيوخ التشيلي ضد قرار الضم

رام الله / سما /

رحبت الخارجية الفلسطينية بمشروع قرار تم اعتماده من قبل مجلس الشيوخ التشيلي مساء أمس، الأربعاء، الموافق 1 تموز/يوليو 2020 يطالب من حكومة الرئيس سبستيان بنييرا، من خلال وزارة الخارجية، مراجعة جميع المعاهدات والاتفاقيات بين تشيلي وإسرائيل، وذلك للتأكد من أنها تتضمن مرجعا خاصا بحدود إسرائيل المعترف بها كحدود ما قبل حرب 1967، وفقا لقرار مجلس الامن 2334.

بالإضافة إلى ذلك، يطلب القرار من الرئيس أن يصدر في أقرب وقت ممكن مشروع قانون يحظر دخول المنتجات التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية الى تشيلي.

وتطرق القرار كذلك الى موضوع مصادرة أراض من بلدة بيت جالا، حيث أن عدد كبيرا من التشيليين من أصل فلسطيني يمتلكون أراضٍ هناك.