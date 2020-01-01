رام الله / سما /

تناولت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الأحد، وفاة مواطنة، وتسجيل 561 اصابة بفيروس كورونا في فلسطين.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

وفاة مسنة و561 إصابة بـ"كورونا".. ووفد وزاري إلى الخليل اليوم

اشتية وأبو شرار يبحثان احتياجات السلطة القضائية

إعلان مبادئ للجالية الفلسطينية في أميركا التزام شروطها أساس دعم أي مرشح

يعلون: اسرائيل تحكمها عصابة اجرامية رئيسها نتنياهو

تظاهرات في واشنطن ودبلن والنمسا والنرويج تنديدا بمخطط "الضم" الاستعماري

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في الخليل وقفين وزبوبا

الأيام:

فلسطين تسجل حصيلة قياسية بإصابات "كورونا"

الكيلة: الأمور في محافظة الخليل ليست تحت السيطرة

الخليل: نقابة الأطباء و"الصحة" والمحافظة تقرر تشكيل لجنة لمتابعة الوضع الصحي

أعضاء من مؤتمر الحزب الديمقراطي الأميركي يطالبون بتقييد المساعدات العسكرية لإسرائيل

الشرطة تغلق 11 محلا وصالة رياضية في جنين

"الخارجية" معايير الحالات التي ترغب في مغادرة البلاد

اقتحامات وإصابات في محافظات طولكرم وجنين والمستوطنون يعربدون ويصعدون اعتداءاتهم في عدة مناطق

الأردن: سوار الكتروني لتعقب الخاضعين للحجر المنزلي

إعلان مبادئ لممثلي الجالية الفلسطينية في أميركا، التزام شروطها لدعم اي رئيس

إسرائيل: 4 وفيات و1535 إصابة جديدة بـ"كورونا"

ترمب يتجاهل "كورونا" ويهاجم التظاهرات ضد العنصرية، ويشيد بأميركا "العادلة"

سورية: 44 قتيلا في معارك بين قوات النظام و"داعش"

"كورونا" في العالم: الوفيات تتخطى الـ530 ألفا والإصابات تقترب من 12 مليونا

القدس:

حالتا وفاة و561 إصابة جديدة بكورونا

إصابات بالاختناق والرصاص المعدني خلال مواجهات في الخليل وقفين وزبوبا

فعاليات ضد مخطط الضم في عواصم ومدن العالم

التفكجي لـ"القدس": الضم بدأ دون اعلان واليمين يريد الاعتراف الدولي

4 وفيات و 977 إصابة بالوباء خلال 24 ساعة في اسرائيل

رفض دعوى بإخلاء منزل المواطن خالد حجي في الشيخ جراح بالقدس

أكثر من 527 ألف وفاة حصيلة الفيروس في العالم

أبو بكر: رواتب الشهداء والاسرى والجرحى في البنوك وليس عبر الصراف الآلي

أعضاء من مؤتمر الحزب الديمقراطي الأميركي يطالبون بتقييد المساعدات العسكرية لإسرائيل