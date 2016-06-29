الإحصاء يعلن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر أيار الماضي

رام الله / سما /

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، في تقرير أصدره، اليوم الأحد، الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر أيار الماضي.

وأكد الإحصاء، في تقريره بدء عودة الإنتاج في الصناعة الفلسطينية الى مستويات متقاربة مع ما كان عليه الحال قبل الأزمة.

وأوضح أنه مع تخفيف الاجراءات المتعلقة بجائحة كورونا في شهر أيار المنصرم، ارتفع مستوى الإنتاج الصناعي ليسجل مستويات متقاربة مع ما كان عليه الحال قبل الأزمة، رغم بقائه اقل من المستوى المعتاد بحوالي 10%، حيث سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي ارتفاعاً نسبته 63.37% خلال شهر أيار 2020 مقارنة بشهر نيسان 2020، إذ ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 103.49 خلال شهر أيار 2020 مقارنة بـ 63.35 خلال شهر نيسان 2020 (سنة الأساس 2018 = 100).

حركة كميات الإنتاج الصناعي على مستوى الأنشطة الاقتصادية الرئيسية

سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً حاداً نسبته 82.81% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.68% من إجمالي أنشطة ‏الصناعة.‏

كما سجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً حاداً نسبته 69.11% خلال شهر أيار 2020 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 82.98% من إجمالي أنشطة الصناعة.

على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً خلال شهر أيار 2020 مقارنة بشهر نيسان 2020، حيث شهدت كافة المحافظات الفلسطينية ارتفاعاً في كميات الإنتاج الصناعي بنسب متفاوته حسب الأنشطة الصناعية، تباين هذا الارتفاع من محافظة لأخرى حسب تركز المنشآت الصناعية فيها، ومن أهم الأنشطة الصناعية التي شهدت ارتفاعاً في الإنتاج، صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات "الألمنيوم"، وصناعة الأثاث، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى "الباطون، والحجر والرخام، والإسفلت"، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة المطاط واللدائن، وصناعة الجلد والمنتجات ذات الصلة "صناعة الأحذية"، وصناعة المشروبات، وصناعة الملابس.

من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية منها صناعة المنتجات الصيدلانية والأساسية ومستحضراتها، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة.

وسجلت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً حاداً نسبته 58.66% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.39% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً حاداً نسبته 20.06% والتي تشكل أهميتها النسبية ‏‏11.95% من إجمالي أنشطة الصناعة.‏

ونوه الإحصاء إلى أنه على أثر انتشار وباء كوفيد – 19 وما تبعه من تدابير للحد من انتشاره، فقد تم استبدال عملية جمع البيانات لقيم الإنتاج من المنشآت الصناعية المختلفة من الجمع الميداني الى الجمع عبر الهاتف في مختلف المحافظات الفلسطينية.