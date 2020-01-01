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شاب في الأردن يرتدي ملابس نسائية ليُمتحن مكان محبوبته

الأحد 05 يوليو 2020 08:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاب في الأردن يرتدي ملابس نسائية ليُمتحن مكان محبوبته


وكالات

شهد الأردن حادثة طريفة، خلال الامتحانات الثانوية العامة "التوجيهي"، وذلك بعد أن ضبط شاب يرتدي زيا نسائيا يريد أن يمتحن مكان فتاة مغرم بها.

جاء ذلك وفق ما أكده الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، بأن شابا كان يرتدي زيا نسائيا لتقديم امتحان الثانوية العامة عن فتاة يعتقد أنه مغرم بها، إلا أن أحد مشرفي قاعات الامتحان، ورجال الأمن العام وعناصر من الشرطة النسائية المتواجدين لحماية امتحانات الثانوية العامة في لواء الرصيفة، اشتبهوا به وضبطوه.

وكان الشاب يغطي وجهه ويرتدي ملابس نسائية، وجرى ضبطه بالتعاون مع مشرفي القاعة وبعد تدقيق هويته تبين أنه شاب انتحل شخصية طالبة.

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