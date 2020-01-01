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دخول وزير إسرائيلي في الحجر الصحي

الأحد 05 يوليو 2020 08:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دخول وزير إسرائيلي في الحجر الصحي


القدس المحتلة / سما /

دخل وزير الأمن العام الإسرائيلي أمير أوحانا، الليلة الماضية، في الحجر الصحي، بعد أن اجتمع بقائد ما يسمى شرطة حرس الحدود "يعقوب شيتاي" الذي أظهرت الفحوصات أمس إصابته بفيروس كورونا.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن ذلك جاء بطلب من وزارة الصحة التي تتبعت الخريطة الوبائية للضابط الإسرائيلي وتبين أنه خالط الوزير أوحانا الذي التقى بشيتاي مرتين في الأسبوعين الماضيين.

وتقرر أن يبقى أوحانا في الحجر الصحي المنزلي حتى يوم الأحد المقبل.

وتبين من فحص مخبري أجري للوزير الإسرائيلي بأنه غير مصاب.

وكانت وزارة الصحة قررت عدم إدخال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، ووزير الجيش بيني غانتس، ورئيس الأركان أفيف كوخافي، للعزل، بعد مشاركتهم في حفل يوم الخميس الماضي، كان يشارك فيه الضابط شيتاي.

وتقرر أمس عزل قائد الجيش الإسرائيلي بمنطقة الضفة الغربية نداف بادان، إلى جانب عدد كبير من الضباط والجنود الذين اختلطوا بقائد حرس الحدود.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا داخل الجيش الإسرائيلي خط الـ 200 إصابة لأول مرة، حيث وصل العدد إلى 203.

ووفقًا ليديعوت أحرونوت، فإن آخر 4 جنود تبين إصابتهم بالفيروس هم من قوات سلاح البحرية متواجدين على متن سفينة حربية، ويجري التحقق من إصابة آخرين يتواجدون على نفس السفينة.

وتم وضع السفينة في حوض السفن الخاص بالبحرية، فيما تم عزل عشرات الجنود ممن كانوا على متنها.

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