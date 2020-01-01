يديعوت : الكشف عن وثيقة سرية لعقوبات أوروبية محتملة ضد إسرائيل بسبب "الضم" وهي كالتالي ..

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الأحد، عن وثيقة سرية وصلت لوزارة الخارجية الإسرائيلية، حول عقوبات ستفرضها دول الاتحاد الأوروبي على إسرائيل في حال تم تنفيذ مخطط "الضم" لأراضٍ فلسطينية.

وبحسب الصحيفة، فإن الاتحاد الأوروبي سيتخذ العديد من التدابير والإجراءات العقابية، منها مقاطعة زيارات وزراء الخارجية لإسرائيل، ووقف تبادل الطلاب، وإلغاء المنح الخاصة بالبحوث العلمية الإسرائيلية، أو خفض تمويلها.

ووفقًا للصحيفة، فإن هذه الوثيقة نقلت للخارجية الإسرائيلية من قبل مجموعة من الدبلوماسيين الإسرائيليين الذين عقدوا محادثات مع سفراء عدد من الدول الأوروبية الذين يتواجدون باستمرار في بروكسل.

وحذرت بعض الدول الأوروبية بما فيها بعض الدول القريبة من إسرائيل مثل بريطانيا، من عواقب الضم.

ونصح عدد من السفراء الذين مثلوا إسرائيل سابقًا في دول أوروبية، بضرورة تأجيل قرار تنفيذ خطة الضم لتجنب الصدام مع دول الاتحاد الأوروبي، حتى لو كان ذلك الإعلان رمزيًا فقط.