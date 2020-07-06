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حالة الطقس : أجواء حارة إلى شديدة الحرارة

الأحد 05 يوليو 2020 07:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : أجواء حارة إلى شديدة الحرارة


رام الله / سما /

توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاحد صافياَ بوجه عام وحاراً نسبياً إلى حار ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الإثنين 2020/07/06: يكون الجو صافياَ بوجه عام وحاراً نسبياً إلى حار ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2020/07/07: يكون الجو صافياَ بوجه عام وحاراً نسبياً إلى حار ، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من :

1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

2- خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

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