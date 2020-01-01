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الشرطة تغلق 93 محل تجاري وتضبط 21 مركبة لعدم التزامهم بحالة الطوارئ في قلقيلية

السبت 04 يوليو 2020 11:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تغلق 93 محل تجاري وتضبط 21 مركبة لعدم التزامهم بحالة الطوارئ في قلقيلية


قلقيلية / سما /

  أغلقت  الشرطة اليوم  93 محل تجاري وضبط 21 مركبه  و ذلك لعدم التزامهم في حالة  الطوارئ في قلقيلية .  

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة ، انه خلال قيام دوريات الشرطة بعمل جولات تفقدية  في المدينة وريف المحافظة والحواجز التي تهدف لمنع حركة وتنقل المواطنين في المدينة، تنفيذاً لقانون الطوارئ وعدم خروج المواطنين من منازلهم إلا في حالات الضرورة ، فقد تم إغلاق 93 من المحال التجارية وضبط 21 مركبه  خلال تحرك سائقيها في الشارع بدون أي مبرر ومخالفتهم لحالة  الطوارئ والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

واضافت انه تم  حجز  هذه المركبات إداريا و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق سائقيها أصولا  حسب قانون الطوارئ .

ودعا العقيد نهاد ربايعه مدير شرطة محافظة قلقيلية المواطنين الالتزام بمنازلهم وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى وذلك من أجل الحفاظ على سلامتكم وسلامة أطفالكم والحد من خطر انتشار فيروس كورونا

#الشرطة #قلقيلية #كورونا #طوارئ

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