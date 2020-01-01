الشرطة تغلق 11محل و صالة رياضية في جنين

جنين / سما /

أغلقت الشرطة الفلسطينية في جنين، مساء اليوم السبت، 11 محلاً تجارياً وصالة رياضية لعدم التزام أصحابها بقرار الإغلاق الذي فرضته حالة الطوارئ.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وبناء على تعليمات مدير شرطة محافظة جنين عزام جبارة، قام عدد من ضباط وعناصر الشرطة بجولات في مناطق متفرقة من المحافظة للتأكد من التزام المواطنين بقرارات الإغلاق التي فرضتها حالة الطوارئ والتأكد من المحال التجارية التي سمح لها بممارسة عملها مع التزامها بالإجراءات الوقائية والصحية، حيث تم إغلاق 11 محل تجاري وصالة رياضية والقبض على إثنين من أصحاب المحلات لعدم التزامهم بقرار الإغلاق في المحافظة.

كما ودعا مدير شرطة المحافظة عزام جبارة، المواطنين الالتزام بالقرارات الصادرة والبقاء بالمنازل وعدم الخروج منها إلا في حالات الضرورة القصوى.

كما دعا جبارة، أصحاب المحال التي سمح لها بالعمل خلال هذه الفترة بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية ووسائل السلامة التي من شأنها الحفاظ على سلامتهم ووقايتهم من مخاطر هذا الفيروس وعدم انتشاره.