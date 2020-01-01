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الصحة: تسجيل 237 إصابة جديدة بـ"كورونا" يرفع حصيلة الإصابات خلال الـ24 ساعة لـ 561 إصابة

السبت 04 يوليو 2020 09:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: تسجيل 237 إصابة جديدة بـ"كورونا" يرفع حصيلة الإصابات خلال الـ24 ساعة لـ 561 إصابة


رام الله / سما /

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 237 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ التحديث الصباحي (الساعة 11:00) وحتى الساعة 8:30 مساءً، ما يرفع الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 561 إصابة.

وأضافت أن الاصابات الجديدة موزعة على النحو الآتي: بينها 173 في محافظة الخليل، و33 في محافظة القدس، و28 في محافظة بيت لحم، وإصابتان في محافظة نابلس، وإصابة في محافظة رام الله والبيرة،

- العدد الإجمالي للإصابات: 4250
- عدد الحالات النشطة: 3597
- عدد حالات التعافي: 637
- عدد حالات الوفاة: 16

توزيع الإصابات الجديدة (237)
- محافظة الخليل: مدينة الخليل 44، يطا 20، تفوح 52، السموع 2، الظاهرية 12، الريحية 7، بيت كاحل 2، ترقوميا 14، مخيم الفوار 4، إذنا 16
- محافظة القدس: العيزرية 32، أبو ديس 1
- محافظة رام الله والبيرة: خربة أبو فلاح 1
- محافظة بيت لحم: مدينة بيت لحم 4، مخيم الدهيشة 7، الولجة 1، بيت فجار 1، بيت جالا 1، مخيم العزة 2، الدوحة 2، الخضر 10
- محافظة نابلس: دير الحطب 1، مخيم العين 1

#وزارة الصحة #فيروس كورونا #اصابات

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