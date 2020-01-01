  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

يعلون: إسرائيل تحكمها عصابة إجرامية رئيسها نتنياهو

السبت 04 يوليو 2020 08:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
يعلون: إسرائيل تحكمها عصابة إجرامية رئيسها نتنياهو


القدس المحتلة / سما /

 هاجم رئيس حزب "تيلم" عضو الكنيست، وزير جيش الاحتلال السابق موشيه يعلون، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب تصريحاته ضد النائب العام أفيحاي ماندلبليت.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن يعلون قوله: "إن إسرائيل تحكمها عصابة إجرامية اليوم ورئيس هذه العصابة هو نتنياهو".

وأضاف: "أي شخص غارق في التحقيقات والقضايا الجنائية لا يمكن أن يكون رئيسا للوزراء، لأنه يهتم بمصالحه الشخصية على المصالح الأمنية"، بحسب ما أورده موقع "عكا" للشؤون الاسرائيلية.

وكان يعلون، قد شن هجوما آخر على نتنياهو في شهر نيسان/ ابريل الماضي، وقال إنه "غير متأكد من قيام هذه الحكومة، ويرجح الذهاب إلى انتخابات أخرى".

وأضاف خلال لقاء مع وسائل إعلام اسرائيلية أن "هذه ليست حكومة وحدة أو طوارئ، بل حكومة حصانة وفساد"، معرباً عن أسفه أن "أصدقاءه في حزب أزرق أبيض يقدمون الغطاء لذلك".

وأوضح يعلون أنه يتحمل مسؤولية تصرف عضوي "الكنيست" يوعاز هندل وتسفي هاوزر، اللذين انشقا عن تحالف "كاحول-لافان" وانضما إلى حكومة نتنياهو، مشددا على أن "نتنياهو ليس رئيس حكومة بل رئيس عصابة".

الأكثر قراءة اليوم

غزة : وفاة طفل سكب عليه مجهول مادة حارقة قبل أيام

"نهاية العالم!".. كويكب بـ"حجم إيفرست" قد "يمحو ملياري شخص" عن وجه الأرض!

غزة : وفاة شاب أحرق نفسه قبل أيام في مخيم الشاطئ

مسؤول إسرائيلي: نتنياهو شخص جبان و يرفض تجريد غزة من السلاح

رئيس الكنيست السابق يكشف: ترامب هو من أوقف الضم.. لهذا السببب!

شاهدٌ في قضية مقتل خاشقجي: طلبوا مني إشعال فرن

وزارة الصحة : تسجيل وفاة و324 اصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الأخبار الرئيسية

الصحة: تسجيل 237 إصابة جديدة بـ"كورونا" يرفع حصيلة الإصابات خلال الـ24 ساعة لـ 561 إصابة

رئيس الوزراء: التزايد الحاصل بالإصابات المسجلة بكورونا في الخليل "مقلق".. ووفد وزاري يزورها غدا

العثور على جثة مواطن متوفى منذ 3 أيام داخل منزله في خانيونس جنوب القطاع

القناة 12 : السلطة اعطت حماس ضوءا اخضرا لاعادة تنظيم صفوفها بالضفة..

334

تقرير: قلق إسرائيلي من التدريبات العسكرية الفائقة التي يخضع لها فلسطينيون في روسيا