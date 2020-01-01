يعلون: إسرائيل تحكمها عصابة إجرامية رئيسها نتنياهو

القدس المحتلة / سما /

هاجم رئيس حزب "تيلم" عضو الكنيست، وزير جيش الاحتلال السابق موشيه يعلون، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب تصريحاته ضد النائب العام أفيحاي ماندلبليت.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن يعلون قوله: "إن إسرائيل تحكمها عصابة إجرامية اليوم ورئيس هذه العصابة هو نتنياهو".

وأضاف: "أي شخص غارق في التحقيقات والقضايا الجنائية لا يمكن أن يكون رئيسا للوزراء، لأنه يهتم بمصالحه الشخصية على المصالح الأمنية"، بحسب ما أورده موقع "عكا" للشؤون الاسرائيلية.

وكان يعلون، قد شن هجوما آخر على نتنياهو في شهر نيسان/ ابريل الماضي، وقال إنه "غير متأكد من قيام هذه الحكومة، ويرجح الذهاب إلى انتخابات أخرى".

وأضاف خلال لقاء مع وسائل إعلام اسرائيلية أن "هذه ليست حكومة وحدة أو طوارئ، بل حكومة حصانة وفساد"، معرباً عن أسفه أن "أصدقاءه في حزب أزرق أبيض يقدمون الغطاء لذلك".

وأوضح يعلون أنه يتحمل مسؤولية تصرف عضوي "الكنيست" يوعاز هندل وتسفي هاوزر، اللذين انشقا عن تحالف "كاحول-لافان" وانضما إلى حكومة نتنياهو، مشددا على أن "نتنياهو ليس رئيس حكومة بل رئيس عصابة".