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دبلن تشهد وقفة احتجاجية ضد مخطط الضم الإسرائيلي

السبت 04 يوليو 2020 07:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
دبلن تشهد وقفة احتجاجية ضد مخطط الضم الإسرائيلي


دبلن /سما/

 شهدت العاصمة الايرلندية دبلن، اليوم السبت وقفة احتجاجية ضد مخطط الضم الإسرائيلي، بمشاركة المؤسسات والجمعيات الايرلندية المتضامنة مع فلسطين، وبعثة دولة فلسطين وعدد كبير من أبناء الجالية ومبعدي كنيسة المهد في ايرلندا.

ورفع المشاركون في الوقفة العلم الفلسطيني، وشعارات تندد بنظام الأبارتايد الاسرائيلي في فلسطين، داعين الحكومة الايرلندية الجديدة إلى دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة مخطط الضم، واتخاذ اجراءات ملموسة على الأرض، خاصة الضغط باتجاه استكمال العمل على قانون تجريم ومنع دخول بضائع المستوطنات بتاتا إلى السوق الايرلندية.

#ايرلندا #مخططات الضم

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