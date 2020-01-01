دبلن تشهد وقفة احتجاجية ضد مخطط الضم الإسرائيلي

دبلن /سما/

شهدت العاصمة الايرلندية دبلن، اليوم السبت وقفة احتجاجية ضد مخطط الضم الإسرائيلي، بمشاركة المؤسسات والجمعيات الايرلندية المتضامنة مع فلسطين، وبعثة دولة فلسطين وعدد كبير من أبناء الجالية ومبعدي كنيسة المهد في ايرلندا.

ورفع المشاركون في الوقفة العلم الفلسطيني، وشعارات تندد بنظام الأبارتايد الاسرائيلي في فلسطين، داعين الحكومة الايرلندية الجديدة إلى دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة مخطط الضم، واتخاذ اجراءات ملموسة على الأرض، خاصة الضغط باتجاه استكمال العمل على قانون تجريم ومنع دخول بضائع المستوطنات بتاتا إلى السوق الايرلندية.