رئيس الوزراء: التزايد الحاصل بالإصابات المسجلة بكورونا في الخليل "مقلق".. ووفد وزاري يزورها غدا

رام الله /سما/

قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن وفدا وزاريا من أربعة وزراء منهم وزيري الصحة والاقتصاد، يزور محافظة الخليل غدا الأحد، لمتابعة الوضع الصحي فيها وتقديم تقرير شامل لمجلس الوزراء صباح الاثنين.

وأكد اشتية في بيان صحفي، مساء اليوم السبت، أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بمحافظة الخليل التي سجلت فيها أعلى إصابات بفيروس كورونا، والحفاظ على وضع صحي مستقر فيها أولوية لنا.

وأشار إلى أن وزارة الصحة والطواقم الصحية والأمنية يقومون بجهود استثنائية للسيطرة على الحالة الوبائية فيها.

وأضاف اشتية أن مجلس الوزراء سيبحث توصيات اللجنة الوزارية، وسيدرس كافة المقترحات لرفع قدرة القطاع الصحي في المحافظة لتمكينه من السيطرة على الوباء.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن التزايد الحاصل في الإصابات المسجلة بالخليل مقلق، ويتطلب تعاونا وتكاملا في الجهود ما بين جميع الأطراف الرسمية والشعبية.

ودعا إلى مزيد من الالتزام بالإجراءات الصحية التي من شأنها تمكين الطواقم من السيطرة على الوباء وتخفيف حدة تفشيه.