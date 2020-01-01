تسجيل 14 إصابة جديدة بينها 8 أطفال بفيروس كورونا في نابلس

نابلس / سما /

أعلنت محافظة نابلس، عن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا، يوم السبت، المحافظة توزعت في كل من قريوت، ودير الحطب، ويتما، وتراوحت أعمارهم ما بين سنتين و70 سنة بينهم 8 أطفال، وبذلك يرتفع مجموع الاصابات في المحافظة إلى 178 إصابة.

وأفادت المحافظة، بأن الحالة الصحية للمصابين جيدة والمعظم يتمتع بصحة جيدة، 7 منهم يتلقون العلاج في المستشفيات؛ و 131 مصاب في الحجر المنزلي، وبلغ عدد المحجورين منزلياً في المحافظة 4363شخصاً.

وقد أنهت طواقم نابلس من الدفاع المدني، تعقيم مخيم العين وبلاطة مستخدمة صهريج مخصص للمساحات الواسعة ومركبة مجهزة برشاش آلي خاص بالأماكن الضيقة ومرشات يدوية تستخدمها الطواقم، من أجل التعقيم الداخلي وخلال ذلك شملت عملية التعقيم والتطهير كل الأرجاء داخل هذه المخيمات والعيادات الصحية والتركيز على الأماكن الرئيسية فيها والآن تستعد الطواقم، لاستكمال هذا النشاط في عسكر القديم والجديد.

وقامت الدوريات المشتركة بعمل جولات في جميع أنحاء المدينة ومصادرة عدد من الهويات الشخصية، وتم إغلاق محال تجارية غير ملتزمة في منطقة شارع القدس وكفر قليل وعسكر والمساكن الشعبية.

وأهابت المحافظة، بكافة المواطنين الالتزام بقرار الإغلاق وعدم الخروج إلا للحالات الطارئة، وذلك حفاظاً على سلامتهم، ومن أجل الخروج من هذه الجائحة بأقل خسائر ممكنة.