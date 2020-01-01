القاء القبيض على 5 اشخاص مشتبه بارتكابهم عدداً من الجرائم في جنين

جنين / سما /

القت الشرطة والاجهزة الامنية القبض على خمسة اشخاص وضبطت قطعة سلاح في جنين.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة ، بان شرطة جنين تساندها الاجهزة الامنية تمكنت من القاء القبض على خمسة اشخاص مشتبه بارتكابهم عدد من جرائم الاخلال بالنظام والامن العام وقضايا اطلاق نار واخفاء مطلوبين وفارين من وجه العدالة وخارجين على القانون في احدى بلدات المحافظة ، حيث تم رصدهم وجمع المعلومات عن مكان تواجدهم والقاء القبض عليهم وضبط قطعة سلاح اتوماتيكي كان بحوزتهم.

واكدت بانه تم التحفظ على المشتبه بهم لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم واحالتهم الى النيابة العامة حسب الاصول.