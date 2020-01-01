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الجهاد الإسلامي: عودة رفات شهداء الجزائر بشارة أمل على طريق تحرير فلسطين

السبت 04 يوليو 2020 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الإسلامي: عودة رفات شهداء الجزائر بشارة أمل على طريق تحرير فلسطين


غزة / سما /

وجهت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم السبت، التحية للشعب الجزائري الذي يستقبل رفات عدد من شهدائه بعد عقود من التحرير.

وقالت الحركة في بيان صحفي: تابعنا بفخر واعتزاز فرحة الشعب الجزائري المجاهد باستعادة رفات عدد من شهدائه الأبرار الذين احتجزتهم فرنسا لعقود طويلة بعد تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي الذي ارتكب جرائم فادحة بحق الجزائر وشعبها الذي انتصرت إرادته على جبروت المستعمر المحتل.

وأضافت: "إن فرحة الجزائريين هي بشارة أمل على طريق الوصول لفرحنا الكبير بتحرير فلسطين "ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله".

وتوجهت الحركة بالتحية لأحرار الجزائر وعائلات شهدائها المجاهدين، متقدمة بالتهنئة باستعادة رفات آبائهم وأجدادهم المجاهدين الذين ستحضنهم أرض الجزائر التي تخضبت بالدماء الطاهرة.

#الجهاد الاسلامي #الجزائر

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