  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابات بالاختناق خلال مواجهات في قفين

السبت 04 يوليو 2020 04:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بالاختناق خلال مواجهات في قفين


طولكرم / سما /

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت، السبت، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد اقتحامها بلدة قفين شمال طولكرم.

وأفادت الوكالة الرسمية، بأن جيش الاحتلال أطلق قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة خلال عملية الاقتحام، ما أدى الى وقوع إصابات بالاختناق، عولج اصحابها ميدانيا، فيما تم نقل من أصيبوا بحالات إغماء الى المركز الصحي في البلدة لتلقي العلاج.

واضافت أن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين في المنطقة الشرقية للبلدة وفتشتها، واستولت على تسجيلات الكاميرات الخاصة بها.

#مواجهات #قوات الاحتلال #طولكرم

الأكثر قراءة اليوم

هارتس: الفلسطينيون ملوا من تصريحات حماس وفتح عن الوحدة.. و3 خيارات أمامهم بشأن الضم

جنرالات اسرائيليون:يجب احتلال غزة وطرد حماس الى الخارج كما فعلنا مع فتح في لبنان

غزة : وفاة طفل سكب عليه مجهول مادة حارقة قبل أيام

إيران تعلن التوصل إلى أسباب الحادث الذي وقع في مجمع نووي

"نهاية العالم!".. كويكب بـ"حجم إيفرست" قد "يمحو ملياري شخص" عن وجه الأرض!

غزة : وفاة شاب أحرق نفسه قبل أيام في مخيم الشاطئ

تسجيل حالتي وفاة و204 اصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة والقدس

الأخبار الرئيسية

334

تقرير: قلق إسرائيلي من التدريبات العسكرية الفائقة التي يخضع لها فلسطينيون في روسيا

القناة 12 : السلطة اعطت حماس ضوءا اخضرا لاعادة تنظيم صفوفها بالضفة..

مجلة تنشر رسالة السلطة الفلسطينية إلى "الرباعية الدولية" رداً على صفقة ترامب – نتنياهو

الوزير الاسرائيلي "تساخي هنغبي" يؤكد: تطبيق خطة الضم أمر لا مفر منه

مسؤول إسرائيلي: نتنياهو شخص جبان و يرفض تجريد غزة من السلاح