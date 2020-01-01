حركة الطيران في إسرائيل تصاب بمقتل وإدارة مطار بن غوريون تحذر

القدس المحتلة / سما /

حذر شموئيل زكاي المدير لمطار بن غوريون، الجمعة، في منشور عبر صفحته على فيسبوك عن أضرار اقتصادية هائلة في مجال السياحة والأعمال، قائلًا: "نحن قبل أيام من الوصول إلى طريق اللاعودة، الأمر الذي سيتطلب برنامج ترميم طويل ومكلف وخطير".



وأضاف زكاي، "الشركات التي تعتمد على عالم الطيران معطلة منذ خمسة أشهر"، مؤكدًا أنها أصيبت إصابة خطيرة في هذا المجال.



وأوضح أنهم بدأوا هذا الأسبوع بالتحليق حول العالم وتشغيل الملاحة المدنية حتى مع الدول ذات معدلات الإصابة العالية.



يذكر أن حركة الملاحة الجوية في المطار الرئيسي بإسرائيل متوقفة منذ خمسة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا، إضافة الى إضراب موظفين يطالبون بتعويضات عن الأجور التي فقدوها بسبب أزمة كورونا.



وانخفض الطلب العالمي على السفر جوًا مع تفشي الجائحة، ومنح مطار بن غوريون القريب من تل أبيب نحو 2500 من موظفيه إجازات غير مدفوعة الأجر في أوائل آذار/مارس.



وهبط في مطار بن غوريون يوم أمس الجمعة آخر طائرة لشركة ال عال الإسرائيلية، والتي كانت تعمل منذ بدء اضراب الشركة. ومع هبوط الطائرة، توقفت الشركة رسميًا عن العمل. كما أفيد أنه تم تسريح 500 موظف لإجازة بدون أجر إلى أجل غير مسمى.



كذلك، أخرجت شركة الطيران الإسرائيلية يوم الخميس، 100 طيار الى إجازة غير مدفوعة بعد أن اضطرت إلى إلغاء جميع رحلاتها، بالإضافة إلى الطيارين، كما ذكر، تم إرسال 300 موظف آخر من شركة ال عال في إجازة بدون راتب حتى إشعار آخر.