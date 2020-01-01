  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

حركة الطيران في إسرائيل تصاب بمقتل وإدارة مطار بن غوريون تحذر

السبت 04 يوليو 2020 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
حركة الطيران في إسرائيل تصاب بمقتل وإدارة مطار بن غوريون تحذر


القدس المحتلة / سما /

حذر شموئيل زكاي المدير لمطار بن غوريون، الجمعة، في منشور عبر صفحته على فيسبوك عن أضرار اقتصادية هائلة في مجال السياحة والأعمال، قائلًا: "نحن قبل أيام من الوصول إلى طريق اللاعودة، الأمر الذي سيتطلب برنامج ترميم طويل ومكلف وخطير".
 
وأضاف زكاي، "الشركات التي تعتمد على عالم الطيران معطلة منذ خمسة أشهر"، مؤكدًا أنها أصيبت إصابة خطيرة في هذا المجال.
 
وأوضح أنهم بدأوا هذا الأسبوع بالتحليق حول العالم وتشغيل الملاحة المدنية حتى مع الدول ذات معدلات الإصابة العالية.
 
يذكر أن حركة الملاحة الجوية في المطار الرئيسي بإسرائيل متوقفة منذ خمسة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا، إضافة الى إضراب موظفين يطالبون بتعويضات عن الأجور التي فقدوها بسبب أزمة كورونا.
 
وانخفض الطلب العالمي على السفر جوًا مع تفشي الجائحة، ومنح مطار بن غوريون القريب من تل أبيب نحو 2500 من موظفيه إجازات غير مدفوعة الأجر في أوائل آذار/مارس.
 
وهبط في مطار بن غوريون يوم أمس الجمعة آخر طائرة لشركة ال عال الإسرائيلية، والتي كانت تعمل منذ بدء اضراب الشركة. ومع هبوط الطائرة، توقفت الشركة رسميًا عن العمل. كما أفيد أنه تم تسريح 500 موظف لإجازة بدون أجر إلى أجل غير مسمى.
 
كذلك، أخرجت شركة الطيران الإسرائيلية يوم الخميس، 100 طيار الى إجازة غير مدفوعة بعد أن اضطرت إلى إلغاء جميع رحلاتها، بالإضافة إلى الطيارين، كما ذكر، تم إرسال 300 موظف آخر من شركة ال عال في إجازة بدون راتب حتى إشعار آخر.

#كورونا #اسرائيل #مطار بن غوريون

الأكثر قراءة اليوم

هارتس: الفلسطينيون ملوا من تصريحات حماس وفتح عن الوحدة.. و3 خيارات أمامهم بشأن الضم

جنرالات اسرائيليون:يجب احتلال غزة وطرد حماس الى الخارج كما فعلنا مع فتح في لبنان

غزة : وفاة طفل سكب عليه مجهول مادة حارقة قبل أيام

إيران تعلن التوصل إلى أسباب الحادث الذي وقع في مجمع نووي

"نهاية العالم!".. كويكب بـ"حجم إيفرست" قد "يمحو ملياري شخص" عن وجه الأرض!

غزة : وفاة شاب أحرق نفسه قبل أيام في مخيم الشاطئ

تسجيل حالتي وفاة و204 اصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة والقدس

الأخبار الرئيسية

334

تقرير: قلق إسرائيلي من التدريبات العسكرية الفائقة التي يخضع لها فلسطينيون في روسيا

القناة 12 : السلطة اعطت حماس ضوءا اخضرا لاعادة تنظيم صفوفها بالضفة..

مجلة تنشر رسالة السلطة الفلسطينية إلى "الرباعية الدولية" رداً على صفقة ترامب – نتنياهو

الوزير الاسرائيلي "تساخي هنغبي" يؤكد: تطبيق خطة الضم أمر لا مفر منه

مسؤول إسرائيلي: نتنياهو شخص جبان و يرفض تجريد غزة من السلاح