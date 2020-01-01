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النرويج: تواصل الفعاليات الرافضة لخطة الضم الإسرائيلية

السبت 04 يوليو 2020 04:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
النرويج: تواصل الفعاليات الرافضة لخطة الضم الإسرائيلية


اوسلو /سما/

شهدت مدينة كريستيان ساند، جنوب النرويج، اليوم السبت، وقفة احتجاجية رفضاً لخطة الضم الإسرائيلية لمناطق في الضفة الغربية، رفعت خلالها الاعلام الفلسطينية.

وألقت سفيرة فلسطين في النرويج، انطوانيت سيدن، كلمة أكدت فيها رفض القيادة القاطع لكافة محاولات الاحتلال الاسرائيلي للسيطرة على الاراضي الفلسطينية المحتلة أو فرض سياسة الأمر الواقع.

كما دعت السفيرة، في الوقفة التي نظمها أبناء الجالية الفلسطينية في كريستيان ساند، الى ضرورة الوقوف خلف القيادة في موقف موحد تجاه كافة محاولات تصفية القضية الفلسطينية، كما شكرت كافة الجهات والمنظمات النرويجية المساندة لحقوق شعبنا الفلسطيني.

#النرويج #مخططات الضم

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