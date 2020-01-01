خلية الأزمة تناقش تفاصيل الخارطة الوبائية للكورونا في محافظة نابلس

نابلس / سما /

عقدت خلية الأزمة في محافظة نابلس، اليوم السبت، اجتماعا ترأسته نائب المحافظ عنان الاتيرة، وتم خلاله

تدارس تفاصيل الخارطة الوبائية للكورونا في المحافظة، والتي وصل عدد صابات الكورونا فيها حتى صباح السبت (178 اصابة) نجمت معظمها عن بيوت العزاء، وحفلات الاعراس، وعدم تقيد المواطنين باجراءات السلامة الصحية.

كما ناقشت خلية الأزمة احتياجات مراكز الحجر والمستشفيات اللوجستية والطبية، وضرورة وضع آلية عمل واضحة وقفاً لخطة الإدارة العامة للمستشفيات في حال احتاج أحد المصابين لأية خدمات طبية، وكذلك رفع الجاهزية ومحاكاة سيناريو محافظة الخليل وتقييم الخدمات المقدمة وزيادة عدد الطواقم الطبية العاملة وعدد المتطوعين.

واتخذت الخلية قراراً بتشديد الإغلاق في المناطق التي زادت رقعة انتشار الفايروس فيها؛ وزيادة المسوح الوبائية ورصد المخالطين.

وشدد المجتمعون على ضرورة التزام المواطنين بقرار الإغلاق وارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي.