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"الخارجية" تعلن معايير الحالات التي ترغب بمغادرة فلسطين...

السبت 04 يوليو 2020 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية" تعلن معايير الحالات التي ترغب بمغادرة فلسطين...


رام الله / سما /

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم السبت المعايير التي عملت وتعمل بموجبها لتحديد الحالات التي ترغب بمغادرة البلاد والتي يتم طلب التنسيق بخصوصها مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية، والتي يسمح لها بالتسجيل في وزارة الخارجية والمغتربين في رام الله.

وأشار الوزارة في بيان لها، إلى أن هذه المعايير تأتي في إطار تنظيم الجهد المشترك الذي تقوم به دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية للتخفيف من معاناة المواطنين الفلسطينيين العالقين في كلا الاتجاهين من والى فلسطين المحتلة.

وأوضحت أن المعايير هي: أولا: المقيمين خارج الوطن ولديهم جوازات وإقامات سارية المفعول في بلد المقر، ولا تقل مدة صلاحية الجواز عن ٦ أشهر، على أن يتم إبراز هذه الوثائق عند التسجيل لدى الوزارة. ثانيا: الحالات العلاجية الاستثنائية ذات الأمراض المزمنة، سواء من لديها تحويلا من وزارة الصحة الفلسطينية أو على حسابها الخاص، شريطة إبراز التقارير الطبية التي تثبت ذلك موقعة من وزارة الصحة الفلسطينية، وتأمين موافقة المستشفيات والمراكز الطبية الاردنية على استقبال كل حالة وفق المعايير المعتمدة لدى الاشقاء في المملكة الاردنية الهاشمية، خاصة فيما يتعلق في الحجر والتنقل عبر معبر الكرامة. ثالثا: الطلبة العالقين في الضفة قبل بدء جائحة كورونا، والراغبين بالسفر بهدف استكمال دراستهم أو تخصصاتهم.

وأكدت الوزارة في بيانها أنه لن يتم السماح بالسفر إلى فلسطين أو منها للخارج لأي مواطن تم التنسيق لعودته إلى فلسطين أو سفره منها، وأن الوزارة تنصح المواطنين الكرام بالبقاء حيث هم حالياً واتباع جميع الاجراءات للوقاية من فيروس كورونا وحتى انتهاء الوباء.

ووضعت الوزارة، أرقام الطوارئ للاتصال: 0593246161-0566244161-  022943140- أو من خلال البريد الالكتروني  :Consular@mofa.pna.ps

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