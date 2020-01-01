وزير إسرائيلي ينتقد حكومته لعدم تعقب مرضى كورونا

القدس المحتلة / سما /

انتقد وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس من حزب الليكود، اليوم السبت، حكومته لوقفها تعقب مرضى كورونا عبر جهاز الأمن العام "الشاباك"، قبل نحو شهر لأسباب اعتبرها شعبوية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، عن شتاينتس قوله، إن استعمال هذه الوسيلة التكنولوجية في استخدام التعقب الرقمي لمرضى كورونا ومخالطيهم، هي الأنجع لرصد المرضى وقطع سلسلة انتقال العدوى.

وأعرب عن رفضه لتخويل وزارة الجيش كامل المسؤولية عن التعامل مع الجائحة، مؤكدًا وجوب أن تستمر وزارة الصحة في إدارة دفة الأزمة.