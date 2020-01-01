حصيلة فيروس كورونا المستجد في العالم حتى منتصف اليوم..

باريس /سما/(أ ف ب)

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة ما لا يقل عن 526,663 شخصا في العالم منذ أن أعلنت الصين رسمياً ظهوره في كانون الأوّل/ديسمبر، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة حتى الساعة 11,00 ت غ السبت.

وسُجّلت رسميّاً إصابة أكثر من 11,103,630 شخصا في 196 بلداً ومنطقة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم 5,715,100 شخص على الأقل.

ولا تعكس هذه الأرقام إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إن دولا عدة لا تجري فحوصا إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع مخالطي المصابين، ويملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.

والولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع شباط/فبراير، هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 129,437 وفاة من أصل 2,795,163 إصابة. وشفي ما لا يقل عن 790,404 اشخاص.

بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً بالوباء هي البرازيل حيث سجلت 63174 وفاة من أصل 1,539,081 إصابة، تليها المملكة المتحدة بتسجيلها 44131 وفاة من أصل 284,276 إصابة، ثمّ إيطاليا مع 34833 وفاة (241,184 إصابة)، وفرنسا مع 29893 وفاة (203,367 إصابة).

وحتى اليوم، أعلنت الصين رسمياً (من دون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) 4634 وفاة من أصل 83545 إصابة (3 إصابات جديدة بين الجمعة والسبت) تعافى منها 78509 أشخاص.

وأحصت أوروبا السبت حتى الساعة 11,00 بتوقيت غرينتش، 198,878 وفاة من أصل 2,706,195 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا 138,147 (2,900,189 إصابة).

وفي أميركا اللاتينية والكاريبي سجلت 124,327وفاة (2,804,894 إصابة)، وآسيا 36998 وفاة (1,431,419 إصابة) والشرق الأوسط 17289 وفاة(801,681 إصابة) وإفريقيا 10891 وفيات (449,376 إصابة) وأوقيانيا 133 وفاة (9882 إصابات).

أعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.